***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ASTOR]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 22.12.2022 TARİHLİ VE 76/1849 SAYILI TOPLANTISINDA ALINAN KARAR İLE ONAYLANAN VE 29.12.2022 TARİHİNDE KAMU AYDINLATMA PLATFORMU (www.kap.org.tr), İHRAÇÇI (astoras.com.tr) VE HALKA ARZA ARACILIK EDEN TEB YATIRIM (www.tebyatirim.com.tr) İNTERNET SİTELERİNDE DUYURULAN İZAHNAMEDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER VE İZAHNAMENİN DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN TAM METNİ EKTEDİR. KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095003BIST