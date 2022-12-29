***TBY* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
29.12.2022 11:36
***TBY******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091095
BIST
15:515.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 85,19
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
15:5118,7178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
15:5119,9816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1250
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
15:511.087,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.087,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler15:51
|TERA
|17,71
|1.012.056
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|824.966.831
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.904.756
|% 9,97
|
|PRKME
|24,28
|29.364.346
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,78
|96.540.516
|% -7,97
|
|PLTUR
|16,05
|1.207.655.919
|% -7,55
|
|KOZAL
|561,50
|6.098.735.133
|% -5,90
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|561,50
|6.098.735.133
|% -5,90
|
|THYAO
|141,50
|4.371.250.447
|% 1,00
|
|ENKAI
|34,38
|3.799.268.588
|% 7,84
|
|PETKM
|19,74
|3.020.427.572
|% 3,68
|
|SISE
|42,48
|2.930.645.701
|% 1,92
|
|EKGYO
|8,40
|2.573.182.702
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,92
|1.970.823.352
|% 2,85
|
|PETKM
|19,74
|3.020.427.572
|% 3,68
|
|KRDMD
|18,14
|2.526.753.844
|% 3,36
|
|TSKB
|4,33
|534.810.878
|% 1,64
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7152
|18,7178
|% 0,04
|
|Euro
|19,9553
|19,9816
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,4438
|22,5564
|% 0,10
|
|Frank
|20,1647
|20,2862
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9622
|4,9871
|% 0,00
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|2,65
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,65
|
|Cumhuriyet
|7.314
|7.424
|17,00
|
|Tam
|7.352
|7.403
|13,00
|
|Yarım
|3.560
|3.618
|0,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,09
|83,09
|-0,90
|
Seans Raporu
15:51
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16:04XU100
Endeks 5, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 66 üstünde . İşlem hacmi 67, 106.00 milyon TL de
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16:04ENKAI
Yüzde 7.53 oranında artışla 34.28 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 023, 214 adet işlem
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16:01VESBE
Yüzde 6.07 oranında artışla 13.29 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 876, 901 adet işlem
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15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 68, 13 artarak (% 1.44 ) 4, 793
-
15:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, RYGYO, TERA, DIRIT, RYSAS, BRMEN, ARCLK, SAMAT, CELHA, ARSAN