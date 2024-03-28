***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.03.2024 15:10
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/03/2024 16:40
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas IBV tarafından ihraç edilmiş olan, piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından üstlenilen, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören, dayanak varlıkları yabancı pay, yabancı endeks, yabancı para birimleri ve emtia olan varantlar yurt dışı piyasaların tatil olması nedeniyle aşağıda tabloda belirtilen tarihlerde Borsa İstanbul'da tüm gün işleme kapalı olacaklardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263680
BIST
'
17:279.061
En Düşük
|Değişim
|: 2,88%
|| 254,04
|Açılış
|: 8.864
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.864
En Yüksek
9.071
17:2732,3177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0669
|Açılış
|: 32,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5900
|
32,3526
En Düşük
32,2225
17:2735,1298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0082
|Açılış
|: 35,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,2158
En Düşük
34,8851
17:272.292,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 14,96
|Açılış
|: 2.292,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.277,54
|
2.304,45
En Düşük
2.270,83
BIST En Aktif Hisseler17:27
|LINK
|390,50
|70.674.927
|% 10,00
|
|TMSN
|158,40
|673.304.913
|% 10,00
|
|MEPET
|12,87
|17.830.312
|% 10,00
|
|AKENR
|11,55
|465.653.733
|% 10,00
|
|YGGYO
|44,00
|6.629.720
|% 10,00
|
|KSTUR
|5.495,00
|7.418.250
|% -9,99
|
|VRGYO
|50,05
|230.852.810
|% -9,98
|
|ENSRI
|29,98
|143.360.218
|% -9,97
|
|ERSU
|41,02
|121.808.894
|% -9,96
|
|BRKVY
|203,80
|14.158.054
|% -9,94
|
|THYAO
|292,25
|9.621.604.026
|% 3,36
|
|ISCTR
|11,26
|4.311.344.790
|% 3,87
|
|AGROT
|36,46
|4.028.679.680
|% -6,89
|
|YKBNK
|27,66
|3.524.922.294
|% 4,69
|
|TUPRS
|174,70
|3.434.420.423
|% 2,95
|
|ISCTR
|11,26
|4.311.344.790
|% 3,87
|
|ZOREN
|5,62
|1.128.801.446
|% 2,00
|
|YKBNK
|27,66
|3.524.922.294
|% 4,69
|
|EKGYO
|9,64
|1.164.331.726
|% 2,23
|
|PEKGY
|12,58
|1.323.351.903
|% 9,97
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3128
|32,3177
|% 0,21
|
|Euro
|35,1059
|35,1298
|% 0,02
|
|Sterlin
|40,8509
|41,0557
|% -0,56
|
|Frank
|35,8275
|36,0071
|% -0,36
|
|Riyal
|8,6245
|8,6677
|% -0,52
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|907,19
|908,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.017,57
|1.021,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.205,76
|2.206,01
|% 0,66
|