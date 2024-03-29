***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2024 09:20
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççı BNP Paribas Issuance B.V.'nin tabi olduğu yasal düzenlemeler çerçevesinde 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporları'nın adresinde İngilizce olarak kamuya açıklanma tarihinde meydana gelen değişiklik nedeniyle ve BNP Paribas Isuance B.V.'nin 31.12.2023 tarihinde sona eren Finansal Raporlarını açıklayacağı tarihe bağlı olarak, 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Raporların belirli bölümlerinin Türkçe tercümesi en geç 29.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir. https://rates-globalmarkets.bnpparibas.com/documents/legaldocs/resourceindex.htm
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264083
BIST
'
11:389.089
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 9,50
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3832,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0656
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3835,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0602
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:382.325,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,36
|Açılış
|: 2.325,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ISSEN
|11,11
|14.485.712
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.750.514
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|58.644.346
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.215.338.136
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|80.252.075
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.593.388
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,70
|3.530.055.296
|% 1,63
|
|THYAO
|294,75
|3.266.009.174
|% -1,01
|
|AGROT
|37,88
|1.845.613.757
|% 7,43
|
|ZOREN
|5,94
|1.439.835.961
|% 4,58
|
|TUPRS
|175,50
|1.277.972.053
|% -0,79
|
|ZOREN
|5,94
|1.439.835.961
|% 4,58
|
|ISCTR
|11,32
|1.073.810.907
|% 0,80
|
|SASA
|43,70
|3.530.055.296
|% 1,63
|
|AGROT
|37,88
|1.845.613.757
|% 7,43
|
|EKGYO
|9,78
|458.137.963
|% 1,14
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3689
|32,3839
|% 0,21
|
|Euro
|34,9471
|35,0015
|% -0,18
|
|Sterlin
|40,9080
|41,1130
|% 0,24
|
|Frank
|35,9339
|36,1140
|% 0,22
|
|Riyal
|8,6383
|8,6816
|% 0,16
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51BRKVY
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 196.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 409 adet işlem
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, FROTO, GUBRF
-
11:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, BIMAS, EKGYO
-
11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 98 kaybederek (% -0.32 ) 8, 022
-
11:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, ODINE, NETAS, MIATK, BASCM, ISSEN, CRFSA