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***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

29.03.2024 11:07
***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine


***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [BNPPI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, Garantör BNP Paribas S.A.'ya ait 31.12.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar, sorumluluk beyanı ve bağımsız denetim raporunun görüş sayfasının Türkçe tercümesi ve Fransızca asılları ekte yer almaktadır. BNP Paribas S.A.'ya ait 31.12.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar, sorumluluk beyanı ve bağımsız denetim raporunun görüş sayfası yalnızca bilgilendirme amacıyla Türkçe diline tercüme edilmiştir. Söz konusu Türkçe tercümeler, BNP Paribas SA, BNP Paribas Issuance B.V., ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticileri veya denetçileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme metni değildir. Söz konusu finansal tablolar, sorumluluk beyanı ve bağımsız denetim raporunun görüş sayfasının Türkçe tercümesinin adresinde yer alan Fransızca asılları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup herhangi bir çelişki bulunması halinde Fransızca asılları dikkate alınmalıdır. https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents
BNP Paribas S.A.'ya ait 31.12.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların tamamının Türkçe tercümesi en geç 17 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264141


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