***TBY* *BNPPI* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.03.2024 11:07
***TBY******BNPPI******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [BNPPI]
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BNP Paribas Issuance B.V. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin olarak, Garantör BNP Paribas S.A.'ya ait 31.12.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar, sorumluluk beyanı ve bağımsız denetim raporunun görüş sayfasının Türkçe tercümesi ve Fransızca asılları ekte yer almaktadır. BNP Paribas S.A.'ya ait 31.12.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin finansal tablolar, sorumluluk beyanı ve bağımsız denetim raporunun görüş sayfası yalnızca bilgilendirme amacıyla Türkçe diline tercüme edilmiştir. Söz konusu Türkçe tercümeler, BNP Paribas SA, BNP Paribas Issuance B.V., ve TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yöneticileri veya denetçileri tarafından incelenmiş ve onaylanmış bir tercüme metni değildir. Söz konusu finansal tablolar, sorumluluk beyanı ve bağımsız denetim raporunun görüş sayfasının Türkçe tercümesinin adresinde yer alan Fransızca asılları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmekte olup herhangi bir çelişki bulunması halinde Fransızca asılları dikkate alınmalıdır. https://invest.bnpparibas/recherche/rapports/documents
BNP Paribas S.A.'ya ait 31.12.2023 tarihinde sona eren döneme ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal raporların tamamının Türkçe tercümesi en geç 17 Nisan 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264141
BIST
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11:389.089
En Düşük
|Değişim
|: 0,10%
|| 9,50
|Açılış
|: 9.125
|
|Önceki Kapanış
|: 9.080
|
9.057
En Yüksek
9.154
11:3832,3830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0656
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4200
|
32,5453
En Düşük
32,2788
11:3835,0049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0602
|Açılış
|: 35,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,0500
|
35,3786
En Düşük
34,8774
11:382.325,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,26
|Açılış
|: 2.325,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.320,42
|
2.337,29
En Düşük
2.318,08
BIST En Aktif Hisseler11:36
|ISSEN
|11,11
|14.471.914
|% 10,00
|
|NETAS
|87,45
|17.649.159
|% 10,00
|
|ODINE
|58,40
|58.436.909
|% 9,98
|
|MIATK
|68,35
|1.213.791.580
|% 9,98
|
|CRFSA
|167,70
|80.156.821
|% 9,97
|
|OYAYO
|42,66
|1.475.055
|% -10,00
|
|BALAT
|22,32
|589.672
|% -10,00
|
|SODSN
|214,40
|1.182.845
|% -9,99
|
|VRGYO
|45,06
|92.561.170
|% -9,97
|
|QNBFB
|260,00
|2.104.960
|% -9,80
|
|SASA
|43,66
|3.517.899.097
|% 1,53
|
|THYAO
|295,00
|3.237.212.542
|% -0,92
|
|AGROT
|37,96
|1.819.100.193
|% 7,66
|
|ZOREN
|5,95
|1.425.575.164
|% 4,75
|
|TUPRS
|175,60
|1.271.409.021
|% -0,73
|
|ZOREN
|5,95
|1.425.575.164
|% 4,75
|
|ISCTR
|11,32
|1.069.969.697
|% 0,80
|
|SASA
|43,66
|3.517.899.097
|% 1,53
|
|AGROT
|37,96
|1.819.100.193
|% 7,66
|
|EKGYO
|9,77
|457.542.757
|% 1,03
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3689
|32,3839
|% 0,21
|
|Euro
|34,9471
|35,0015
|% -0,18
|
|Sterlin
|40,9080
|41,1130
|% 0,24
|
|Frank
|35,9399
|36,1200
|% 0,24
|
|Riyal
|8,6390
|8,6823
|% 0,17
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,96
|25,00
|% 0,66
|
|Platin
|905,95
|915,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,51
|1.018,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,99
|86,99
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.233,48
|2.234,70
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:36
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11:51BRKVY
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 196.50 lira fiyatla işlem gören hissede 57, 409 adet işlem
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11:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 98 kaybederek (% -0.32 ) 8, 022
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11:50
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