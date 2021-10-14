***TBY* *GLCVY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
14.10.2021 11:13
***TBY******GLCVY*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporunu dayalı olarak hazırlanan Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970635
BIST
14:301.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:309,1621
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0845
|Açılış
|: 9,1480
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1885
En Düşük
9,0704
14:3010,6612
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1176
|Açılış
|: 10,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
14:30529,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 6,18
|Açılış
|: 529,74
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler14:30
|LUKSK
|54,45
|3.331.360
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,89
|6.153.482
|% 7,99
|
|MAALT
|181,70
|32.431.597
|% 6,38
|
|KZBGY
|30,62
|84.933.481
|% 6,02
|
|DITAS
|17,14
|30.230.464
|% 5,93
|
|BAYRK
|9,90
|15.116.688
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|PRKAB
|18,04
|100.341.979
|% -6,53
|
|DOBUR
|32,30
|2.694.888
|% -5,44
|
|GRNYO
|2,33
|1.299.733
|% -4,90
|
|ASELS
|16,52
|787.146.088
|% 1,35
|
|GARAN
|9,32
|733.664.108
|% -0,64
|
|FROTO
|170,40
|716.162.100
|% -4,05
|
|THYAO
|14,38
|568.433.096
|% 0,84
|
|TUPRS
|124,60
|537.053.597
|% 1,47
|
|YKBNK
|2,39
|254.429.253
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|123.770.657
|% -2,70
|
|GARAN
|9,32
|733.664.108
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,82
|136.237.041
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,77
|374.587.081
|% 0,45
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1602
|9,1621
|% 0,93
|
|Euro
|10,6553
|10,6612
|% 1,12
|
|Sterlin
|12,5327
|12,5956
|% 1,33
|
|Frank
|9,9150
|9,9748
|% 1,28
|
|Riyal
|2,4348
|2,4470
|% 0,86
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|5,72
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,18
|
|Cumhuriyet
|3.510
|3.563
|58,00
|
|Tam
|3.487
|3.575
|54,95
|
|Yarım
|1.685
|1.729
|26,58
|
|Çeyrek
|845
|865
|13,29
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,96
|