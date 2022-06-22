***TBY* *KCAER*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
22.06.2022 11:18
***TBY******KCAER*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038631
BIST
11:532.569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,94
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
11:5317,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
11:5318,2536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0134
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
11:531.018,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,30
|Açılış
|: 1.018,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler11:51
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|BMSCH
|8,54
|37.746.772
|% 9,49
|
|MAKIM
|12,76
|259.449.813
|% 9,06
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|YGGYO
|21,28
|3.941.159
|% 5,98
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|SANEL
|6,79
|1.319.392
|% -4,63
|
|DOKTA
|27,06
|2.599.011
|% -4,58
|
|THYAO
|52,75
|2.132.702.624
|% 1,64
|
|EREGL
|28,06
|923.932.733
|% -2,23
|
|SASA
|45,78
|614.797.018
|% 0,22
|
|SISE
|22,22
|599.503.015
|% -1,77
|
|KARSN
|7,68
|499.826.123
|% -0,65
|
|YKBNK
|4,93
|377.971.171
|% -1,00
|
|ODAS
|3,17
|207.760.650
|% -1,25
|
|KARSN
|7,68
|499.826.123
|% -0,65
|
|EKGYO
|2,62
|131.698.837
|% -1,13
|
|THYAO
|52,75
|2.132.702.624
|% 1,64
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3521
|17,3574
|% 0,11
|
|Euro
|18,2345
|18,2522
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,1157
|21,2216
|% -0,48
|
|Frank
|17,8652
|17,9728
|% 0,00
|
|Riyal
|4,6113
|4,6344
|% 0,13
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-8,65
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.764
|6.864
|-23,00
|
|Yarım
|3.321
|3.357
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,22
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,58
|
Seans Raporu
11:51
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12:06XU030
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