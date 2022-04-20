***TBY* *KMPUR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
20.04.2022 11:09
***TBY******KMPUR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022245
BIST
12:052.517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,93
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.531
En Düşük
2.502
12:0514,6686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0185
|Açılış
|: 14,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6731
En Düşük
14,6396
12:0515,9049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0889
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9138
En Düşük
15,8030
12:05918,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 918,12
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
919,74
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler12:05
|DAGHL
|20,90
|6.299.262
|% 8,35
|
|MANAS
|26,56
|43.244.558
|% 6,67
|
|OYYAT
|64,75
|30.162.775
|% 6,50
|
|AYEN
|16,90
|14.877.815
|% 6,49
|
|JANTS
|90,55
|157.640.919
|% 6,03
|
|PEGYO
|1,38
|27.664.964
|% -5,48
|
|KAPLM
|53,20
|4.370.366
|% -4,74
|
|AVGYO
|3,30
|8.968.738
|% -4,62
|
|DOBUR
|46,60
|3.472.544
|% -4,55
|
|ASUZU
|89,05
|24.970.033
|% -4,45
|
|THYAO
|38,94
|2.495.761.857
|% 0,46
|
|GARAN
|14,17
|891.599.773
|% -0,07
|
|PETKM
|10,49
|854.426.998
|% 2,04
|
|KRDMD
|16,30
|752.991.947
|% -0,61
|
|EREGL
|35,72
|736.544.180
|% -0,45
|
|ODAS
|2,57
|522.491.305
|% 1,58
|
|YKBNK
|5,24
|660.607.849
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,89
|322.960.991
|% -0,34
|
|ZOREN
|2,25
|234.498.796
|% 3,21
|
|PETKM
|10,49
|854.426.998
|% 2,04
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6650
|14,6686
|% 0,13
|
|Euro
|15,8933
|15,9049
|% 0,56
|
|Sterlin
|19,0552
|19,1508
|% 0,37
|
|Frank
|15,4082
|15,5011
|% 0,57
|
|Riyal
|3,8991
|3,9187
|% 0,11
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-3,42
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.090
|6.182
|-60,00
|
|Tam
|6.062
|6.214
|-54,83
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|-26,52
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|-13,26
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,06
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,01
|