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***TBY* *MRSHL* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

08.02.2023 11:55
***TBY* *MRSHL* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***TBY******MRSHL******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [MRSHL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Açıklamalar

             Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2023 tarihli 2023/4 sayılı bülteninde Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.'nin (Şirket) 20.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü  çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 400.000.000 TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Akzo Nobel International B.V.'e satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 07.02.2023 tarihinde Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır. 
Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 30.01.2023 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'dan alınan 31.01.2023 tarihli yazıda başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın 402,36 TL, başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın 402,36 TL olduğu belirtilmiştir. Buna müteakip işlem fiyatı 402,36 TL olarak belirlenmiştir.
Tahsisli sermaye artışı üzerinden yaratılan toplam 994.134 TL nominal değerli Şirket payları, Şirket ortaklarından Akzo Nobel International B.V.'ye 1 TL nominal değerli pay için 402,36 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.
Satılacak toplamda 994.134 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".
Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (08.02.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır.
Satış işleminin 10.02.2023 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacak olması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111391


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