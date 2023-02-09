***TBY* *MRSHL* *TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***TBY******MRSHL******TEBYT*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [MRSHL]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2023 tarihli 2023/4 sayılı bülteninde Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş.'nin (Şirket) 20.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 10.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ'nin (Borsa) "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür"ü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 400.000.000 TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Akzo Nobel International B.V.'e satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 07.02.2023 tarihinde Marshall Boya ve Vernik Sanayii A.Ş. tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır.Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul'a 30.01.2023 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul'dan alınan 31.01.2023 tarihli yazıda başvuru tarihi itibarıyla bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru geçmiş 10 iş günü oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın 402,36 TL, başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın 402,36 TL olduğu belirtilmiştir. Buna müteakip işlem fiyatı 402,36 TL olarak belirlenmiştir.Tahsisli sermaye artışı üzerinden yaratılan toplam 994.134 TL nominal değerli Şirket payları, Şirket ortaklarından Akzo Nobel International B.V.'ye 1 TL nominal değerli pay için 402,36 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.Satılacak toplamda 994.134 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören niteliktedir".Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için 08.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır. Aynı gün, satış işleminin 10.02.2023 tarihinde yapılmasının planlandığını tarafımızca duyurulmuştur. Ancak, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılması nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. ile yapılan görüşmeler neticesinde planlanan satış işlemi tarihi güncellenmesi gerekmiştir.Bu kapsamda, yukarıda belirtilen şartlar korunarak, satış işleminin 15.02.2023 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında yapılması planlanmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112364BIST