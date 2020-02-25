***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2020 17:35
***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.02.2020 tarihinde 17:01:09'da yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklaması (Genel) duyurusunda "Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklama Tarihi" alanında tarih sehven 25.02.2020 yazılmış olup, "Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklama Tarihi" alanında yer alan tarih - (boş) olarak düzeltilerek yeniden gönderilmektedir.
Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 – 26 Şubat 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 48.688,143 TL nominal değerli payın tamamının satışı bugün tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821487
BIST
17:53114.729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -60,71
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:536,1387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0250
|Açılış
|: 6,1290
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:536,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:53325,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,53
|Açılış
|: 325,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.136.383
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.383.463
|% 19,91
|
|ALCAR
|64,30
|26.764.717
|% 16,27
|
|BURCE
|7,07
|3.771.248
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.162.106
|% 14,80
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,22
|5.025.907
|% -6,96
|
|JANTS
|60,30
|9.539.113
|% -6,94
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|THYAO
|13,55
|3.271.259.881
|% -2,24
|
|ASELS
|29,12
|1.386.365.416
|% 1,75
|
|KARSN
|1,96
|691.590.115
|% 5,38
|
|KRDMD
|2,83
|650.087.271
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|445.395.525
|% 0,92
|
|KARSN
|1,96
|691.590.115
|% 5,38
|
|THYAO
|13,55
|3.271.259.881
|% -2,24
|
|KRDMD
|2,83
|650.087.271
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,30
|258.117.122
|% 4,84
|
|ODAS
|2,20
|445.395.525
|% 0,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9359
|7,9757
|% 0,71
|
|Frank
|6,2455
|6,2831
|% 0,37
|
|Riyal
|1,6290
|1,6372
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.651
|-9,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,50
|
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