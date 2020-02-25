***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [OLMIP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.02.2020 tarihinde 17:01:09'da yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklaması (Genel) duyurusunda "Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklama Tarihi" alanında tarih sehven 25.02.2020 yazılmış olup, "Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklama Tarihi" alanında yer alan tarih - (boş) olarak düzeltilerek yeniden gönderilmektedir.Sermaye artırımına aracılık ettiğimiz Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25 – 26 Şubat 2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 48.688,143 TL nominal değerli payın tamamının satışı bugün tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821487BIST