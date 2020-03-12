***TBY* *OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
12.03.2020 09:05
***TBY******OLMIP*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
11.03.2020 tarihinde OLMIP payları ile ilgili olarak 3,54 TL ortalama birim fiyat üzerinden 210.000 adet alış işlemi I.P.Container Holdings Spain S.L. tarafından gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemler ile birlikte I.P. Container Holdings Spain S.L.'nin Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 11.03.2020 tarihi itibariyle % 93,38 olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
11/03/2020 210.000 0 210.000 230.525.914 230.735.914 % 93,29 % 93,29 % 93,38 % 93,38
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827272
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
0
En Düşük
0
18:056,2281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0178
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2379
En Düşük
6,2064
18:057,0384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0367
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0488
En Düşük
6,9909
18:05327,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,12
|Açılış
|: 327,81
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,74
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,81
|40.233.263
|% 0,00
|
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|
|AGYO
|1,35
|2.343.653
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,52
|26.985.910
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,81
|40.233.263
|% 0,00
|
|EREGL
|8,46
|216.250.255
|% 0,00
|
|GOLTS
|12,00
|3.666.880
|% 0,00
|
|ASELS
|26,16
|1.153.013.832
|% 0,00
|
|THYAO
|9,61
|968.039.020
|% 0,00
|
|GARAN
|9,58
|566.682.027
|% 0,00
|
|TSPOR
|4,30
|352.097.197
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,12
|224.133.412
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|302.102.271
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,92
|164.195.189
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,24
|174.558.626
|% 0,00
|
|ADESE
|1,32
|167.156.712
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9568
|7,9967
|% 0,22
|
|Frank
|6,6385
|6,6785
|% 0,67
|
|Riyal
|1,6550
|1,6633
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|0,74
|
|Altın Gr.
|327
|328
|0,86
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,56
|16,59
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,30
|34,30
|-1,49
|