***TBY* *SNICA*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
15.11.2022 11:22
***TBY******SNICA*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sanica Isı Sanayi
A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080032
BIST
14:204.622
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 51,84
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:2018,6122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:2019,4098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1893
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:201.062,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.062,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:20
|BRLSM
|22,22
|156.988.585
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.008.332.660
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|AZTEK
|26,90
|120.766.146
|% 9,98
|
|YEOTK
|99,30
|180.491.970
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|170.144.607
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|587.992.320
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|13,08
|126.060.164
|% -6,50
|
|THYAO
|109,30
|6.898.442.585
|% -0,36
|
|ASELS
|42,02
|4.296.018.975
|% 0,77
|
|EREGL
|37,06
|3.721.886.330
|% -0,75
|
|ODAS
|11,52
|3.647.153.803
|% -3,11
|
|PETKM
|15,03
|3.541.752.823
|% -1,51
|
|ALBRK
|2,80
|901.596.468
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,30
|742.487.951
|% -0,43
|
|ISCTR
|9,46
|2.856.390.373
|% 2,16
|
|ODAS
|11,52
|3.647.153.803
|% -3,11
|
|EKGYO
|5,53
|1.545.552.453
|% -2,30
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6091
|18,6122
|% 0,05
|
|Euro
|19,3960
|19,4098
|% 0,98
|
|Sterlin
|22,0304
|22,1409
|% 1,04
|
|Frank
|19,7421
|19,8610
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,04
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|4,32
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|3,05
|
|Cumhuriyet
|7.085
|7.192
|71,00
|
|Tam
|7.052
|7.168
|34,00
|
|Yarım
|3.424
|3.504
|16,00
|
|Çeyrek
|1.712
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,47
|92,47
|-0,67
|