***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından









***TBY******TEBYT******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )İlgili Şirketler [ASTOR]İlgili Fonlar []TürkçeFiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarASTOR Enerji AŞ pay senetleri (ASTOR) halka arzı için hazırlanmış olan fiyat tespit raporuna ilişkin 1. değerlendirme raporudurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185113BIST