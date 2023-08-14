***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
14.08.2023 14:49
***TBY******TEBYT******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASTOR Enerji AŞ pay senetleri (ASTOR) halka arzı için hazırlanmış olan fiyat tespit raporuna ilişkin 1. değerlendirme raporudur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185113
BIST
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17:397.765
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 50,72
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3927,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0956
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3929,5240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0838
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:391.661,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.661,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:37
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.411
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.921.650
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.395.805
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,27
|145.682.829
|% -9,13
|
|SDTTR
|406,60
|4.118.875.690
|% -8,49
|
|MNDRS
|10,09
|291.781.570
|% -8,36
|
|AVHOL
|109,10
|143.082.220
|% -6,91
|
|DYOBY
|26,06
|119.337.820
|% -6,86
|
|ASTOR
|142,20
|12.063.424.035
|% 9,98
|
|EREGL
|42,92
|11.553.198.419
|% 4,58
|
|THYAO
|262,50
|9.170.387.450
|% -1,20
|
|TUPRS
|115,30
|5.806.905.490
|% 3,87
|
|PETKM
|19,05
|5.348.514.645
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,51
|2.647.633.409
|% 9,47
|
|SKBNK
|3,89
|1.189.394.910
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,97
|4.601.555.467
|% 1,33
|
|PETKM
|19,05
|5.348.514.645
|% 0,69
|
|EREGL
|42,92
|11.553.198.419
|% 4,58
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0218
|27,0847
|% 0,44
|
|Euro
|29,5167
|29,5274
|% -0,27
|
|Sterlin
|34,1402
|34,3114
|% 0,05
|
|Frank
|30,6527
|30,8373
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1913
|7,2273
|% 0,36
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,18
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.201
|13,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-0,47
|
Seans Raporu
17:37
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA
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17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, KRDMD, TAVHL