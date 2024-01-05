***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
05.01.2024 12:03
***TBY******TEBYT******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASTOR Enerji AŞ pay senetleri (ASTOR) halka arzı için hazırlanmış olan fiyat tespit raporuna ilişkin 2. değerlendirme raporudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232993
BIST
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13:587.548
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,37
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
13:5829,8429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0882
|Açılış
|: 29,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
13:5832,5978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0867
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,5488
13:581.957,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,64
|Açılış
|: 1.957,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.948,57
BIST En Aktif Hisseler13:56
|KRSTL
|14,19
|101.805.139
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|298.309.992
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|78.429.585
|% 9,95
|
|SELGD
|21,72
|908.193
|% 9,48
|
|SANEL
|28,00
|7.276.635
|% -7,59
|
|QNBFB
|291,50
|3.853.298
|% -5,05
|
|EKIZ
|36,12
|452.542
|% -4,70
|
|TEKTU
|3,04
|43.613.396
|% -4,70
|
|MMCAS
|8,87
|919.518
|% -4,62
|
|THYAO
|234,10
|3.195.312.971
|% 0,34
|
|ISCTR
|22,94
|1.891.627.870
|% -0,09
|
|GUBRF
|156,30
|1.753.683.834
|% -3,28
|
|PGSUS
|695,00
|1.306.248.730
|% 2,96
|
|SASA
|35,94
|1.252.197.241
|% -0,22
|
|ZOREN
|4,60
|907.230.197
|% 8,24
|
|QUAGR
|4,20
|401.092.126
|% -0,47
|
|EKGYO
|7,27
|612.142.273
|% 0,14
|
|ISCTR
|22,94
|1.891.627.870
|% -0,09
|
|BEGYO
|3,69
|288.813.884
|% 8,21
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8340
|29,8400
|% 0,29
|
|Euro
|32,5858
|32,6025
|% -0,25
|
|Sterlin
|37,6552
|37,8441
|% 0,09
|
|Frank
|34,8521
|35,0620
|% -0,01
|
|Riyal
|7,9333
|7,9730
|% 0,30
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,96
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|949,26
|951,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,68
|1.027,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,03
|78,03
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,11
|2.039,42
|% 0,66
|