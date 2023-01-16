***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
16.01.2023 12:33
***TBY******TEBYT******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Astor Enerji A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek/tüzel kişi yoktur.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102486
BIST
14:055.125
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 140,59
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.127
En Düşük
4.981
14:0518,7916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:0520,3635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0126
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:051.158,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,97
|Açılış
|: 1.158,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:03
|SDTTR
|75,35
|345.079.072
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|39.792.197
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.833.024
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.567.329
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|19.408.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|113,30
|2.584.688
|% -9,94
|
|ULAS
|10,00
|220.264
|% -7,24
|
|SNPAM
|15,57
|111.444
|% -6,65
|
|POLTK
|1.611,10
|53.021.962
|% -6,34
|
|ODAS
|8,76
|2.259.892.444
|% -5,19
|
|THYAO
|143,00
|5.524.557.175
|% 6,16
|
|KOZAL
|568,10
|3.240.958.802
|% 6,99
|
|ASELS
|57,50
|2.709.032.642
|% 4,07
|
|EREGL
|40,72
|2.547.408.409
|% 0,89
|
|TUPRS
|530,30
|2.486.759.673
|% 3,94
|
|ODAS
|8,76
|2.259.892.444
|% -5,19
|
|EKGYO
|8,02
|1.814.166.309
|% 1,78
|
|YKBNK
|9,46
|1.469.382.027
|% 2,71
|
|KRDMD
|18,92
|2.261.348.479
|% 1,34
|
|ISCTR
|11,08
|1.161.549.960
|% 2,59
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-3,71
|
|Altın Gr.
|1.157
|1.158
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|7.799
|7.917
|-59,00
|
|Tam
|7.832
|7.889
|79,00
|
|Yarım
|3.816
|3.860
|38,00
|
|Çeyrek
|1.914
|1.930
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|-0,26
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
-
14:17PINSU
Yüzde 6.53 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 874, 731 adet işlem
-
14:16XU100
Endeks 5, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 62 üstünde . İşlem hacmi 51, 243.00 milyon TL de
-
14:16GMTAS
Yüzde 5.96 oranında artışla 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 650, 141 adet işlem
-
14:15EUREN
Yüzde 5.84 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 553, 111 adet işlem
-
13:01XU100
Endeks seansı %2, 18 değişimle 5094 puandan