Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

16.01.2023 12:33
***TBY* *TEBYT* *ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %


***TBY******TEBYT******ASTOR*** TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [ASTOR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Astor Enerji A.Ş. paylarının halka arzında satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek/tüzel kişi yoktur.
Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102486


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:055.125
Değişim :  2,82% |  140,59
Açılış :  5.013  
Önceki Kapanış :  4.985  
En Yüksek
5.127 En Düşük
4.981
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:03
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 75,35 345.079.072 % 10,00  
AKCNS 53,35 39.792.197 % 10,00  
ONCSM 41,14 2.833.024 % 10,00  
DAGI 6,05 5.567.329 % 10,00  
ARMDA 307,00 19.408.196 % 10,00  
daha fazla
14:03 Alış Satış %  
Dolar 18,7887 18,7904 % 0,04  
Euro 20,3515 20,3584 % 0,04  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
daha fazla
14:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 -3,71  
Altın Gr. 1.157 1.158 -2,48  
Cumhuriyet 7.799 7.917 -59,00  
Tam 7.832 7.889 79,00  
Yarım 3.816 3.860 38,00  
Çeyrek 1.914 1.930 19,00  
Gümüş.Ons 24,18 24,22 -0,07  
Gümüş Gr. 14,60 14,62 -0,04  
B. Petrol 85,02 85,02 -0,26  
Seans Raporu 14:03
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru