***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.11.2020 09:29
***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TCELL]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TCELL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,368919 TL Teorik Fiyat: 15,351 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890443
BIST
10:541.308
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -20,78
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.304
10:547,8311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0174
|Açılış
|: 7,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8635
En Düşük
7,8140
10:549,3790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0274
|Açılış
|: 9,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4206
En Düşük
9,3493
10:54449,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 449,31
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
445,10
BIST En Aktif Hisseler10:54
|ARTI
|6,05
|124.824
|% 10,00
|
|TKNSA
|12,13
|105.865.893
|% 9,97
|
|BASCM
|12,63
|80.201
|% 9,92
|
|RODRG
|18,70
|3.861.975
|% 9,87
|
|EUYO
|5,43
|923.752
|% 9,70
|
|EMNIS
|20,70
|144.900
|% -10,00
|
|SANFM
|12,61
|309.878
|% -8,69
|
|RAYSG
|22,70
|1.563.539
|% -7,04
|
|MMCAS
|5,48
|39.971
|% -6,96
|
|TSKB
|2,25
|237.523.595
|% -6,64
|
|EKGYO
|2,18
|477.833.244
|% 0,46
|
|GARAN
|8,98
|394.875.108
|% -2,18
|
|KRDMD
|5,08
|340.095.910
|% -1,55
|
|PETKM
|4,18
|282.556.952
|% -1,18
|
|THYAO
|11,59
|245.344.800
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,18
|477.833.244
|% 0,46
|
|TSKB
|2,25
|237.523.595
|% -6,64
|
|TEKTU
|1,99
|154.685.728
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|217.770.370
|% -2,34
|
|PETKM
|4,18
|282.556.952
|% -1,18
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8254
|7,8311
|% 0,22
|
|Euro
|9,3697
|9,3790
|% 0,29
|
|Sterlin
|10,4288
|10,4811
|% 0,69
|
|Frank
|8,6431
|8,6952
|% 0,46
|
|Riyal
|2,0829
|2,0934
|% 0,28
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-7,61
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.995
|3.040
|12,00
|
|Tam
|2.983
|3.057
|-62,52
|
|Yarım
|1.442
|1.479
|-30,24
|
|Çeyrek
|723
|739
|-15,12
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,11
|
|B. Petrol
|47,26
|47,26
|-0,99
|