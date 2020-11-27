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***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

27.11.2020 16:52



***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TCELL

30.11.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
TURKCELL TCELL 0,368919 0,3135811


Ek Açıklamalar
-



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890327


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TKNSA 11,03 10.084.508 % 9,97  
DIRIT 4,30 1.938.812 % 9,97  
RODRG 17,02 11.659.424 % 9,95  
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