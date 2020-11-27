***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
27.11.2020 16:52
***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
30.11.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
TURKCELL TCELL 0,368919 0,3135811
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890327
BIST
16:431.341
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.342
|
1.352
En Düşük
1.338
16:437,8466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,8884
En Düşük
7,7653
16:439,3669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0211
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3750
|
9,4121
En Düşük
9,2622
16:43450,22
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -7,84
|Açılış
|: 450,22
|
|Önceki Kapanış
|: 458,05
|
459,85
En Düşük
449,42
BIST En Aktif Hisseler16:43
|AKCNS
|15,18
|48.040.356
|% 10,00
|
|SAFKR
|13,87
|15.763.434
|% 9,99
|
|TKNSA
|11,03
|10.084.508
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,30
|1.938.812
|% 9,97
|
|RODRG
|17,02
|11.659.424
|% 9,95
|
|CASA
|87,70
|136.987
|% -9,96
|
|FRIGO
|26,98
|2.516.527
|% -9,95
|
|SNKRN
|4,77
|320.137
|% -9,83
|
|BALAT
|8,80
|701.877
|% -7,85
|
|ISBIR
|3.000,00
|1.021.264
|% -7,41
|
|EKGYO
|2,22
|2.598.982.932
|% 6,73
|
|GARAN
|9,38
|2.410.345.342
|% 0,43
|
|KRDMD
|5,20
|1.557.400.073
|% 0,39
|
|PETKM
|4,26
|1.357.730.225
|% 3,15
|
|GUBRF
|51,40
|1.136.147.000
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,22
|2.598.982.932
|% 6,73
|
|IHLGM
|1,32
|431.049.125
|% 3,94
|
|PETKM
|4,26
|1.357.730.225
|% 3,15
|
|KRDMD
|5,20
|1.557.400.073
|% 0,39
|
|GARAN
|9,38
|2.410.345.342
|% 0,43
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8388
|7,8466
|% -0,32
|
|Euro
|9,3582
|9,3669
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,4307
|10,4830
|% -0,46
|
|Frank
|8,6149
|8,6668
|% -0,36
|
|Riyal
|2,0854
|2,0958
|% -0,32
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-25,72
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-7,87
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-50,00
|
|Tam
|2.983
|3.062
|-57,97
|
|Yarım
|1.442
|1.481
|-28,04
|
|Çeyrek
|723
|741
|-14,02
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|5,68
|5,69
|-0,21
|
|B. Petrol
|48,05
|48,05
|0,26
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:56KARSN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 3.01 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 647, 863 adet işlem
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16:55BNTAS
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 225, 540 adet işlem
-
16:54PAPIL
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 119, 591 adet işlem
-
16:53XU100
Endeks 1, 341 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 24, 008.00 milyon TL de
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16:53BURCE
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 22.14 lira fiyatla işlem gören hissede 476, 108 adet işlem