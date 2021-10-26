***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
26.10.2021 16:56
***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
27.10.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
TURKCELL TCELL 0,3917859 0,333018
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972479
BIST
17:261.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,76
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
17:269,5254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0591
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
17:2611,0601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0771
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
17:26545,49
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -11,47
|Açılış
|: 545,49
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,17
BIST En Aktif Hisseler17:24
|AKMGY
|40,06
|2.901.702
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,87
|311.375.508
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.616.649
|% 9,93
|
|ERBOS
|114,00
|131.671.238
|% 9,93
|
|ARMDA
|55,40
|2.586.776
|% 9,92
|
|BIOEN
|27,00
|362.222.831
|% -6,25
|
|HUBVC
|10,07
|26.508.679
|% -5,62
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,26
|2.208.423.268
|% 1,98
|
|GUBRF
|68,40
|1.247.433.319
|% 5,80
|
|THYAO
|14,70
|1.162.193.075
|% 2,94
|
|TUPRS
|140,30
|837.533.079
|% -1,06
|
|EREGL
|19,98
|751.386.485
|% 1,78
|
|GARAN
|9,26
|2.208.423.268
|% 1,98
|
|ODAS
|1,42
|231.412.038
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,60
|339.493.659
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,97
|210.164.226
|% 0,00
|
|PETKM
|6,42
|602.219.600
|% -2,58
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5223
|9,5262
|% -0,61
|
|Euro
|11,0473
|11,0631
|% -0,67
|
|Sterlin
|13,0955
|13,1611
|% -0,41
|
|Frank
|10,3026
|10,3647
|% -0,70
|
|Riyal
|2,5296
|2,5423
|% -0,68
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-22,37
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-9,92
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.676
|-66,00
|
|Tam
|3.599
|3.690
|-68,84
|
|Yarım
|1.740
|1.785
|-33,30
|
|Çeyrek
|873
|892
|-16,65
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,21
|85,21
|0,04
|
Seans Raporu
17:24
daha fazla
-
17:36ESEN
Yüzde 4.73 oranında artışla 28.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 033, 051 adet işlem
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17:35PENGD
Yüzde 6.30 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 901, 543 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 31 artarak (% 1.14 ) 1, 626
-
17:34XU100
Endeks 1, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 17, 940.00 milyon TL de
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17:33GUBRF
Yüzde 6.50 oranında artışla 68.85 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 228, 037 adet işlem