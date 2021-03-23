***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
23.03.2021 15:48
***TCELL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 23 Mart 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919953
BIST
17:091.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:097,8993
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1174
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:099,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 0,1741
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:09439,95
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,79
|Açılış
|: 439,95
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:07
|YAPRK
|107,90
|8.475.635
|% 9,99
|
|SASA
|43,64
|735.489.617
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|145.813.658
|% 9,97
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|550.500.632
|% -9,79
|
|GARAN
|7,24
|9.758.872.863
|% -9,27
|
|FROTO
|218,30
|2.306.940.623
|% 6,18
|
|EREGL
|15,54
|1.906.539.054
|% 5,64
|
|AKBNK
|4,86
|1.863.547.694
|% -8,82
|
|KOZAL
|116,20
|1.190.336.699
|% 5,83
|
|GARAN
|7,24
|9.758.872.863
|% -9,27
|
|AKBNK
|4,86
|1.863.547.694
|% -8,82
|
|YKBNK
|2,24
|746.013.380
|% -6,28
|
|EKGYO
|1,86
|531.656.682
|% -1,59
|
|TSKB
|1,39
|392.615.550
|% -5,44
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9043
|7,9084
|% 1,63
|
|Euro
|9,3977
|9,4478
|% 2,04
|
|Sterlin
|10,8561
|10,9105
|% 1,14
|
|Frank
|8,4401
|8,4910
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1017
|2,1123
|% 1,81
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-12,18
|
|Altın Gr.
|439
|439
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.904
|2.948
|13,00
|
|Tam
|2.887
|2.960
|6,94
|
|Yarım
|1.396
|1.432
|3,36
|
|Çeyrek
|700
|716
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,27
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,31
|62,31
|-2,31
|
Seans Raporu
17:07
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17:20BRMEN
Yüzde 5.56 oranında artışla 2.85 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 425 adet işlem
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17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, TSKB
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17:19
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