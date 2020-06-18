***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 09:06
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Turkcell Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851741
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
0
En Düşük
0
18:056,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8577
En Düşük
6,8330
18:057,7220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0219
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
18:05380,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,79
|Açılış
|: 380,82
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,05
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|AGYO
|2,07
|59.298.990
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|175.806.625
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,73
|228.460.960
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|77.530.724
|% 0,00
|
|SAMAT
|2,06
|31.249.611
|% 0,00
|
|BEYAZ
|3,80
|600.531
|% -0,35
|
|AGYO
|2,07
|59.298.990
|% 0,00
|
|TTKOM
|7,69
|175.806.625
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,73
|228.460.960
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,64
|77.530.724
|% 0,00
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 0,00
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% 0,00
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% 0,00
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% 0,00
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5728
|8,6158
|% 0,06
|
|Frank
|7,1915
|7,2349
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-0,89
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,79
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.491
|4,80
|
|Tam
|2.542
|2.556
|4,90
|
|Yarım
|1.238
|1.250
|2,40
|
|Çeyrek
|621
|626
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,54
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,01
|
|B. Petrol
|40,40
|40,40
|-0,31
|