***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2020 09:31
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Çukurova Telecom Holdings Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851754
BIST
10:47112.075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.134,98
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.189
En Düşük
111.117
10:476,8577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8599
En Düşük
6,8330
10:477,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7263
En Düşük
7,6835
10:47380,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,85
|Açılış
|: 380,87
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
381,21
En Düşük
379,41
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|7.927.162
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|160.750.900
|% 9,97
|
|SERVE
|5,99
|105.496
|% 9,91
|
|UZERB
|5,34
|285.589
|% 9,88
|
|DAGI
|5,24
|3.855.927
|% 9,85
|
|ARTI
|2,43
|204.450
|% -9,67
|
|KERVN
|0,45
|152.091
|% -4,26
|
|DAGHL
|8,80
|1.282.598
|% -4,03
|
|GLRYH
|16,60
|29.074.756
|% -3,71
|
|RTALB
|38,64
|65.729.176
|% -3,59
|
|TCELL
|15,90
|416.050.709
|% 7,72
|
|KARSN
|2,48
|182.457.282
|% 5,53
|
|EKGYO
|1,91
|181.949.824
|% 0,53
|
|TSPOR
|8,05
|160.750.900
|% 9,97
|
|ASELS
|31,96
|158.696.103
|% 0,38
|
|SKBNK
|1,38
|154.674.181
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,91
|181.949.824
|% 0,53
|
|KARSN
|2,48
|182.457.282
|% 5,53
|
|KRDMD
|2,82
|131.981.738
|% 1,08
|
|IEYHO
|0,87
|39.915.306
|% 3,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5572
|8,6001
|% -0,12
|
|Frank
|7,1927
|7,2360
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-0,21
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,97
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.491
|4,90
|
|Tam
|2.543
|2.556
|5,10
|
|Yarım
|1.239
|1.250
|2,40
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,60
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,02
|
|B. Petrol
|40,70
|40,70
|-0,01
|