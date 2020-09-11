***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2020 13:49
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TCELL
Açıklamalar Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak Turkcell Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874621
BIST
15:121.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
15:127,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,4890
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4744
En Düşük
7,4368
15:128,8608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0554
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
15:12466,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,75
|Açılış
|: 466,91
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,96
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler15:10
|DNISI
|6,82
|2.376.845
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.394.576
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.340.053
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.295.675
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.116.222
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.562.062
|% -9,80
|
|HATEK
|12,25
|68.817.366
|% -8,92
|
|PETKM
|4,30
|1.397.490.403
|% 0,94
|
|THYAO
|10,92
|628.321.386
|% 1,49
|
|ZOREN
|2,77
|460.975.411
|% 1,84
|
|RTALB
|59,10
|450.661.380
|% 3,59
|
|IHLGM
|1,54
|443.467.597
|% 6,21
|
|PETKM
|4,30
|1.397.490.403
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,54
|443.467.597
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,53
|427.252.968
|% 1,32
|
|IHLAS
|1,07
|252.656.223
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|271.487.925
|% 3,20
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4703
|7,4726
|% 0,32
|
|Euro
|8,8554
|8,8600
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,5533
|9,6013
|% 0,43
|
|Frank
|8,1821
|8,2314
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9856
|1,9956
|% 0,30
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,16
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,91
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.083
|3.159
|-19,13
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,25
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,63
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,80
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|39,81
|39,81
|-0,25
|
Seans Raporu
15:10
daha fazla
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 01 artarak (% 0.33 ) 1, 237
-
15:24TAVHL
Yüzde 4.39 oranında artışla 15.92 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 391, 659 adet işlem
-
15:23VERUS
Yüzde 5.47 oranında artışla 37.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 343, 575 adet işlem
-
15:22UTPYA
Yüzde 5.07 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 187, 082 adet işlem
-
15:20UTPYA
Yüzde 4.83 oranında artışla 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 332 adet işlem