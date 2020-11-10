***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** KAMUYU AYDINLATM Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak IMTIS Holding S.a.r.l. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887761BIST