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***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.11.2020 15:49
GÜNCEL HABERLER



***TCELL*** KAMUYU AYDINLATM Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak IMTIS Holding S.a.r.l. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887761


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SEKUR 11,00 3.264.825 % 10,00  
ALCAR 154,00 43.694.431 % 10,00  
DIRIT 3,63 1.944.838 % 10,00  
TKURU 323,60 12.902.014 % 9,99  
BMELK 14,76 1.217.848 % 9,99  
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Dolar 8,2083 8,2171 % 2,04  
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Sterlin 10,8224 10,8766 % 2,45  
Frank 8,9191 8,9728 % 1,62  
Riyal 2,1821 2,1930 % 1,92  
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16:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.877 1.877 11,56  
Altın Gr. 495 495 11,78  
Cumhuriyet 3.293 3.343 24,00  
Tam 3.281 3.366 20,37  
Yarım 1.586 1.628 9,85  
Çeyrek 795 814 4,93  
Gümüş.Ons 24,23 24,26 0,07  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 0,12  
B. Petrol 42,85 42,85 0,45  
Seans Raporu 16:50
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