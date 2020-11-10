***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2020 15:49
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATM Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ile ilgili olarak IMTIS Holding S.a.r.l. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887761
BIST
16:521.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 11,31
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.244
En Düşük
1.219
16:528,2108
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,1583
|Açılış
|: 8,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
16:529,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,1906
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
16:52495,02
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 12,01
|Açılış
|: 495,02
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler16:50
|SEKUR
|11,00
|3.264.825
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|43.694.431
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,63
|1.944.838
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.902.014
|% 9,99
|
|BMELK
|14,76
|1.217.848
|% 9,99
|
|CASA
|45,00
|393.809
|% -10,00
|
|RODRG
|10,53
|2.899.944
|% -10,00
|
|DAGHL
|17,97
|5.813.054
|% -9,97
|
|BLCYT
|7,19
|42.078.391
|% -9,90
|
|BRKO
|1,33
|2.155.673
|% -9,52
|
|THYAO
|11,51
|5.061.695.779
|% 7,77
|
|GARAN
|7,68
|3.004.798.559
|% 2,67
|
|TCELL
|15,40
|1.658.258.072
|% -5,87
|
|PGSUS
|52,95
|1.556.408.805
|% 9,00
|
|TUPRS
|84,50
|1.107.907.875
|% 2,67
|
|THYAO
|11,51
|5.061.695.779
|% 7,77
|
|YKBNK
|2,52
|1.003.899.540
|% 2,02
|
|GARAN
|7,68
|3.004.798.559
|% 2,67
|
|EKGYO
|1,86
|559.995.176
|% 0,54
|
|KRDMD
|3,61
|930.801.990
|% 3,74
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2083
|8,2171
|% 2,04
|
|Euro
|9,6922
|9,7064
|% 2,01
|
|Sterlin
|10,8224
|10,8766
|% 2,45
|
|Frank
|8,9191
|8,9728
|% 1,62
|
|Riyal
|2,1821
|2,1930
|% 1,92
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|11,56
|
|Altın Gr.
|495
|495
|11,78
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|24,00
|
|Tam
|3.281
|3.366
|20,37
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|9,85
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,93
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,12
|
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|0,45
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 89 artarak (% 1.07 ) 1, 119
-
17:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, BMELK, KSTUR, SEKUR, ALCAR, ARTI, EMNIS, TKURU, RHEAG, ARSAN
-
17:05
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BLCYT, BRKO, KERVN, DAGHL, CASA, RODRG
-
17:05
SEKUR, BMELK, ISMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:05
FLAP, AVOD, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında