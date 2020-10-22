***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.10.2020 18:09
***TCELL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alfa Telecom Turkey Limited adına vekaleten Av. Begüm Durukan Özaydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883096
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
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1.216
En Düşük
1.197
18:057,9385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1258
|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,8460
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7,9799
En Düşük
7,7810
18:059,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1277
|Açılış
|: 9,3550
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|Önceki Kapanış
|: 9,2850
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9,4453
En Düşük
9,2087
18:05486,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,61
|Açılış
|: 486,10
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9327
|7,9385
|% 1,61
|
|Euro
|9,3820
|9,3918
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,3548
|10,4067
|% 1,12
|
|Frank
|8,7117
|8,7642
|% 1,36
|
|Riyal
|2,1093
|2,1199
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-20,65
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,00
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,70
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Seans Raporu
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17:59KLGYO
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