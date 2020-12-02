***TCELL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
02.12.2020 16:48
***TCELL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler TCELL
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 TCELL Nakit Temettü Ödeme 31,35811 36,8919 02/12/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890977
BIST
17:191.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
17:197,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8531
En Düşük
7,7709
17:199,4613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,4802
En Düşük
9,4041
17:19458,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,24
|Açılış
|: 458,07
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
461,23
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler17:19
|TKNSA
|14,67
|487.097.712
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.178.128
|% 9,97
|
|CASA
|95,45
|823.065
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|829.034
|% 9,97
|
|NUHCM
|48,56
|102.451.407
|% 9,96
|
|RODRG
|15,23
|8.050.152
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|1.484.497
|% -9,98
|
|IZTAR
|13,49
|675.192
|% -9,95
|
|SERVE
|14,58
|228.216
|% -8,88
|
|DESA
|8,14
|17.286.541
|% -4,68
|
|THYAO
|12,39
|4.040.529.551
|% -0,88
|
|GARAN
|9,27
|2.411.692.965
|% 0,43
|
|PGSUS
|64,30
|1.457.500.352
|% 2,23
|
|KRDMD
|5,00
|1.292.390.174
|% 1,21
|
|SISE
|6,94
|1.264.023.708
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,18
|1.245.113.938
|% -0,46
|
|THYAO
|12,39
|4.040.529.551
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,95
|858.823.870
|% -1,34
|
|PETKM
|4,26
|1.136.092.200
|% 0,00
|
|GARAN
|9,27
|2.411.692.965
|% 0,43
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8284
|7,8346
|% 0,04
|
|Euro
|9,4516
|9,4613
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,3898
|10,4419
|% -0,86
|
|Frank
|8,7022
|8,7546
|% 0,40
|
|Riyal
|2,0815
|2,0920
|% 0,00
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,89
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,06
|
|B. Petrol
|47,38
|47,38
|-0,04
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:34BRYAT
Yüzde 4.10 oranında artışla 236.40 lira fiyatla işlem gören hissede 238, 046 adet işlem
-
17:33GSRAY
Yüzde 7.27 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 566, 944 adet işlem
-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 3 kaybederek (% -0.09 ) 1, 469
-
17:31XU100
Endeks 1, 328 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 890.00 milyon TL de
-
17:31TSGYO
Yüzde 8.71 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 991, 817 adet işlem