***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11 Şubat 2022 tarihli Esas Sözleşme Tadili başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından ekli şekliyle onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011499BIST