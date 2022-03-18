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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

18.03.2022 18:33
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 11 Şubat 2022 tarihli Esas Sözleşme Tadili başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından ekli şekliyle onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011499


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