TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

BIST En Aktif Hisseler18:05
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,5094
|8,5155
|% 1,18
|Euro
|10,1060
|10,1247
|% 1,61
|Sterlin
|11,1491
|11,2050
|% 1,09
|Frank
|9,4242
|9,4810
|% 1,70
|Riyal
|2,2618
|2,2731
|% 1,11
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-2,16
|Altın Gr.
|533
|533
|5,64
|Cumhuriyet
|3.566
|3.620
|94,00
|Tam
|3.542
|3.633
|87,49
|Yarım
|1.712
|1.757
|42,32
|Çeyrek
|859
|879
|21,16
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,44
|0,04
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,08
|B. Petrol
|40,09
|40,09
|-0,84
Seans Raporu 18:05
- 17:59BLCYT Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
- 17:58 İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
- 17:58XU100 Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
- 17:56TSGYO Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem