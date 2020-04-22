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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

22.04.2020 09:18
GÜNCEL HABERLER



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/01/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Bulut çözümleri ve bu kapsamdaki diğer hizmetleri sunmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Kuruluşun tescil ve ilanı ile tamamlanmıştır.
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
Şirket esas sözleşmesine göre taahhüt edilen sermayenin ¼'ü tescilden önce peşin ödenmiş olup geri kalan ¾'ü tescilden sonra 24 ay içinde ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
-
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
-
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu Lifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş. tarafından sermayesi 100.000 TL olan Lifecell Bulut Çözümleri A.Ş. kurulmuş olup şirketin tescil ve ilanı aşamaları tamamlanmıştır.
Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839725


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
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KENT 212,30 5.942.830 % 10,00  
POLTK 84,70 149.157 % 10,00  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 381 381 2,94  
Cumhuriyet 2.445 2.504 20,50  
Tam 2.510 2.569 20,90  
Yarım 1.223 1.254 10,20  
Çeyrek 613 627 5,10  
Gümüş.Ons 14,94 14,98 0,07  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 0,01  
B. Petrol 17,41 17,41 -1,92  
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