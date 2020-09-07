***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
07.09.2020 21:51
lara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın %100'üne sahip olduğu sermayesi 50.000 Avro olan Hollanda'da kurulu Lifecell Digital Communication Technologies B.V.'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir.
Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873862
BIST
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0024
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4624
En Düşük
7,4364
17:598,8183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0075
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8206
En Düşük
8,7918
17:59462,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,16
|Açılış
|: 462,13
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 2,30
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4533
|7,4576
|% 0,04
|
|Euro
|8,7948
|8,8315
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7815
|9,8305
|% -0,62
|
|Frank
|8,1004
|8,1492
|% -0,05
|
|Riyal
|1,9807
|1,9906
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.930
|-5,18
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,83
|26,87
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,00
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|-0,64
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
-
17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP