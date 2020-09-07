***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









lara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin bağlı ortaklıklarından Lifecell Ventures Coöperatief U.A.'nın %100'üne sahip olduğu sermayesi 50.000 Avro olan Hollanda'da kurulu Lifecell Digital Communication Technologies B.V.'nin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup, ticaret siciline tescili gerçekleşmiştir.Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873862BIST