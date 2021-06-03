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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

03.06.2021 10:00



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/03/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
996.774.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tamamlanmıştır.
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
2.131.020
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
2.131.020 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%0,21
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%23
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%23
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,004
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,007
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
TOGG'da pay sahiplerinden biri
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/04/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal bedel üzerinden satın alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

28 Haziran 2018 tarihli açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketimiz Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("TOGG") %19,0 oranında ortak olmuştu.
TOGG'un 31 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar ve TOGG esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Şirketimiz, TOGG'un 150.000.000 TL ödenmiş sermayesinin 846.774.000 TL artırılarak 996.774.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına iştirak etmiştir. Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. ("KÖK") faaliyet alanlarını daraltma kararı çerçevesinde söz konusu sermaye artırımına katılmama kararı almış olup, mevcut diğer ortakların bugüne kadar yapmış oldukları sermaye avansı ödemelerinden karşılanan bu artırım sonrasında TOGG'daki ortaklık payımız bu aşamada %19,0'dan %22,8'e yükselmiştir.
Öte yandan pay sahipleri sözleşmesi çerçevesinde sermaye artırımı sonrasında KÖK'ün TOGG sermayesinde kalan %2,9 payının %0,2'lik kısmının Şirketimiz tarafından nominal bedelden satın alınmasına yönelik pay devir işlemleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizin TOGG'daki nihai payı %23,0 olmuştur.
Pay devri ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliğ''nin 6'ncı maddesi kapsamında 26 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla pay devri tamamlanıncaya kadar ertelenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939797


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Tam 3.465 3.552 -4,88  
Yarım 1.675 1.718 -2,36  
Çeyrek 840 859 -1,18  
Gümüş.Ons 27,82 27,85 -0,33  
Gümüş Gr. 7,73 7,74 -0,05  
B. Petrol 71,31 71,31 -0,04  
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