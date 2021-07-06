***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi19/02/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBoyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuYenilenebilir enerji üretimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.000.000 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihRekabet Kurumu onayı ve ön şartların tamamlanması sonrasında öngörülmektedir.Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıPay devir sözleşmesi çerçevesinde şirketin net borçları sonrasında Şirketimizden nakit çıkışı 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir. Bu tutarın 500 bin ABD Doları olan bölümü, işlem tarihinden 2 yıl sonra ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı3.000.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı9.866,7 ABD DolarıToplam TutarŞirketin değeri 29,6 milyon ABD Doları olup, pay devir sözleşmesi çerçevesinde şirketin net borçları sonrasında Şirketimizden nakit çıkışı 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir.Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,5İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,9Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiGrup enerji üretimi planlaması ve enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amaçlanmaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıNeşe Boysanoğlu, Mert Boysanoğlu, Yiğit Boysanoğlu, Cevher SerenKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiHerhangi bir ilişkili taraf ilişkisi bulunmamaktadır.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/07/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemiİndirgenmiş nakit akımı ve piyasa koşulları çerçevesinde fiyat belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin %100 iştiraki olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. ("Turkcell Enerji") tarafından, Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Boyut Grup Enerji") hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin olarak Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.Söz konusu işlemin bedeli 29,6 milyon USD'dir. Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek olup, Boyut Grup Enerji'nin net borçları sonrasında Şirketimizden nakit çıkış 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir. Bu tutarın 500 bin ABD Doları olan bölümü anlaşma tarihinden 2 yıl sonra gerçekleşecektir.Boyut Grup Enerji, 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme'de kurulu Karadağ Rüzgar Enerji Santralini bünyesinde bulundurmaktadır. 2016 yılında devreye alınan santralin lisans süresi 2057'de sona erecektir. Santralin 2026 sonuna kadar devlet alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 yılları arasında beklenen yıllık geliri yaklaşık 5 milyon ABD Doları'dır. Turkcell Enerji, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye'de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir. Turkcell Enerji bünyesinde yapılacak bu satın alma ile, enerji tüketimimizi kendi kendimize ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik inisiyatifinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Turkcell olarak 2030 itibarıyla elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 itibarıyla karbon nötr bir şirket olma hedeflerimize doğru bir adım daha atmış olduk.Satıcı şirket ile Şirketimiz arasında yönetim, denetim, sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.Pay devri ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 19 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla pay devir sözleşmesini imzalanıncaya kadar ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947057BIST