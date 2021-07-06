***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
06.07.2021 18:47
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/02/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yenilenebilir enerji üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Rekabet Kurumu onayı ve ön şartların tamamlanması sonrasında öngörülmektedir.
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Pay devir sözleşmesi çerçevesinde şirketin net borçları sonrasında Şirketimizden nakit çıkışı 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir. Bu tutarın 500 bin ABD Doları olan bölümü, işlem tarihinden 2 yıl sonra ödenecektir.
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.000.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
9.866,7 ABD Doları
Toplam Tutar
Şirketin değeri 29,6 milyon ABD Doları olup, pay devir sözleşmesi çerçevesinde şirketin net borçları sonrasında Şirketimizden nakit çıkışı 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir.
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,5
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,9
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Grup enerji üretimi planlaması ve enerji tüketiminin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması amaçlanmaktadır.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Neşe Boysanoğlu, Mert Boysanoğlu, Yiğit Boysanoğlu, Cevher Seren
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Herhangi bir ilişkili taraf ilişkisi bulunmamaktadır.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/07/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
İndirgenmiş nakit akımı ve piyasa koşulları çerçevesinde fiyat belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin %100 iştiraki olan Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. ("Turkcell Enerji") tarafından, Boyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Boyut Grup Enerji") hisselerinin tamamının satın alınmasına ilişkin olarak Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.
Söz konusu işlemin bedeli 29,6 milyon USD'dir. Hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler ve ön şartların tamamlanması sonrasında gerçekleştirilecek olup, Boyut Grup Enerji'nin net borçları sonrasında Şirketimizden nakit çıkış 11,5 milyon ABD Doları olarak gerçekleşecektir. Bu tutarın 500 bin ABD Doları olan bölümü anlaşma tarihinden 2 yıl sonra gerçekleşecektir.
Boyut Grup Enerji, 18MW mekanik üretim gücüne sahip olan İzmir Çeşme'de kurulu Karadağ Rüzgar Enerji Santralini bünyesinde bulundurmaktadır. 2016 yılında devreye alınan santralin lisans süresi 2057'de sona erecektir. Santralin 2026 sonuna kadar devlet alım garantisi mevcut olup, 2021-2026 yılları arasında beklenen yıllık geliri yaklaşık 5 milyon ABD Doları'dır. Turkcell Enerji, Enerjicell markasıyla tüm Türkiye'de bireysel ve kurumsal serbest tüketici kapsamındaki elektrik tüketicilerine hizmet vermektedir. Turkcell Enerji bünyesinde yapılacak bu satın alma ile, enerji tüketimimizi kendi kendimize ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak, odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik inisiyatifinin güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, Turkcell olarak 2030 itibarıyla elektrik tüketimimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşılama ve 2050 itibarıyla karbon nötr bir şirket olma hedeflerimize doğru bir adım daha atmış olduk.
Satıcı şirket ile Şirketimiz arasında yönetim, denetim, sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.
Pay devri ile ilgili müzakere süreci yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında 19 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla pay devir sözleşmesini imzalanıncaya kadar ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947057
BIST