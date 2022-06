***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/02/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıHenüz belirlenmemiştir.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuDijital ve servis bankası olarak başta açık bankacılık servisleri, elektronik bankacılık hizmetleri ve servis modeli bankacılığı hizmetleri olmak üzere her çeşit bankacılık işlemlerini yapmakEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihŞirket kuruluşunun tescil ve ilanı ile tamamlanacaktır. Şirketin operasyonel faaliyetleri için BDDK'dan ayrıca faaliyet izni alınması gerekmektedir.Edinme KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBeher Payın Alış FiyatıToplam TutarEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat ile öngörülmemiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turkcell Finansman A.Ş.'nin %99,96'sına, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ayrı ayrı %0,01'ine sahip olacağı, bireysel ve kobi segmentlerinde müşterilere hizmet sunacak olan dijital banka şirketinin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 27 Haziran 2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketin, 1.000.000.000 TL tutarında başlangıç sermayesi ile kurulması planlanmaktadır. Kuruluş izninin alınması sonrasında, gerekli altyapı ve organizasyonun tamamlanması ile BDDK'ya faaliyet izni başvurusu yapılacaktır. Şirketin faaliyete geçmesi, söz konusu faaliyet izninin temin edilmesi halinde gerçekleşecektir. Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039369BIST