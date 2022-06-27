***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
27.06.2022 12:13
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17/02/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Henüz belirlenmemiştir.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Dijital ve servis bankası olarak başta açık bankacılık servisleri, elektronik bankacılık hizmetleri ve servis modeli bankacılığı hizmetleri olmak üzere her çeşit bankacılık işlemlerini yapmak
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Şirket kuruluşunun tescil ve ilanı ile tamamlanacaktır. Şirketin operasyonel faaliyetleri için BDDK'dan ayrıca faaliyet izni alınması gerekmektedir.
Edinme Koşulları
Henüz Belli Değil (Not Determined Yet)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
-
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat ile öngörülmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turkcell Finansman A.Ş.'nin %99,96'sına, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ayrı ayrı %0,01'ine sahip olacağı, bireysel ve kobi segmentlerinde müşterilere hizmet sunacak olan dijital banka şirketinin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 27 Haziran 2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketin, 1.000.000.000 TL tutarında başlangıç sermayesi ile kurulması planlanmaktadır. Kuruluş izninin alınması sonrasında, gerekli altyapı ve organizasyonun tamamlanması ile BDDK'ya faaliyet izni başvurusu yapılacaktır. Şirketin faaliyete geçmesi, söz konusu faaliyet izninin temin edilmesi halinde gerçekleşecektir. Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039369
BIST