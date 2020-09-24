***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.09.2020 21:49
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağırılması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.09.2020
Genel Kurul Tarihi 21.10.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 ve 26. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması
6 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
8 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi Şirketimizce 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2020 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - 2019 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı hususunun ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 21 Ekim 2020 günü saat 10.00'da "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul" adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876615
BIST