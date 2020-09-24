***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağırılması Hakkında Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 24.09.2020Genel Kurul Tarihi 21.10.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.10.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 ve 26. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması6 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması8 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi Şirketimizce 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2020 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması9 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması12 - 2019 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı hususunun ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 21 Ekim 2020 günü saat 10.00'da "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul" adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876615BIST