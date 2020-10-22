***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.10.2020 19:43
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 24.09.2020
Genel Kurul Tarihi 21.10.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 ve 26. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi
5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması
6 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması
8 - 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi Şirketimizce 1 Ocak 2020 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2020 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması
9 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması
12 - 2019 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı hususunun ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 21 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:
Yönetim Kurulu'nun Şirket esas sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmiştir. Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. Bağış sınırının Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde birine (%1) kadar olarak belirlenmiştir. Yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde Sn. Christopher James Powell'in atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı onaylanmıştır. Gündemin Yönetim Kurulu üyelik ücretlerinin belirlenmesine ilişkin 10. maddesine ilişkin olarak oylanacak bir teklif önerilmediğinden oylama yapılmamıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir. 2019 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 24.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde 2019 yılı hesap dönemine ilişkin toplam dağıtılabilir karın %25'ini aşmayacak şekilde, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 811.621.869 TL tutarındaki karın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinde, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde pay sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir.
2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.10.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun_21102020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019gk-tutanak.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Ek açıklama bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883148
BIST