***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 16.03.2021Genel Kurul Tarihi 15.04.2021Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması5 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun şekilde hazırlanmış konsolide bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması7 - 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi Şirketimizce 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2021 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'un onayına sunulması ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması11 - 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı hususunun ve kâr dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması12 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:Şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. 2021 yılı bağış sınırı Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan gelirinin yüzde birine (%1) kadar olarak belirlenmiştir. Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalma sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu üyeliğine Figen Kılıç'ın atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı onaylanmıştır. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan seçime ilişkin, Şirketimiz A grubu pay sahibi TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin gösterdiği adayların oylanması neticesinde Bülent Aksu, Figen Kılıç, Hüseyin Aydın, Tahsin Yazar ve Şenol Kazancı'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin önergesinin oylanması neticesinde, SPK uygun görüşü ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Afif Demirkıran, Nail Olpak, Hüseyin Arslan'ın ve Yönetim Kurulu üyeliğine Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine aylık net 56 bin TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (PricewaterhouseCoopers) bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir. 2020 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin 16.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 1,1753578 TL (net 0,9990541 TL) nakit kar payına tekabül eden, brüt 2.585.787.148 TL tutarındaki karın, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, üç eşit taksit halinde gerçekleştirilmesine, her bir taksitin sırasıyla 30 Nisan 2021, 30 Temmuz 2021 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde ödenmesine karar verilmiştir.2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2020gk_tutanak.pdf - TutanakEK: 2 hazirun_15042021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 tablo_15042021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarEk açıklama bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928569BIST