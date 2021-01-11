***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
11.01.2021 19:00
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çeşitli medya kanallarında Ziraat Bankası'nın yurt dışında mukim bir şirkete kullandırdığı krediye ilişkin Şirketimiz de dahil edilerek yapılan haber ve yorumlara ilişkin açıklamadır. Söz konusu kredi Şirketimiz tarafından kullanılmamış olup, ilgili kredi sözleşmesine doğrudan ya da dolaylı şekilde taraflığımız da bulunmamaktadır. Dolayısıyla kredinin Şirketimiz finansallarına bir etkisi yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900721
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1010
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,0970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0714
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
18:05444,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,58
|Açılış
|: 444,70
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|20.347.343
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4685
|7,4742
|% 1,37
|
|Euro
|9,0815
|9,0970
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,0559
|10,1064
|% 0,86
|
|Frank
|8,3613
|8,4117
|% 0,79
|
|Riyal
|1,9877
|1,9977
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-0,04
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,82
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,05
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|