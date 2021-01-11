***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÇeşitli medya kanallarında Ziraat Bankası'nın yurt dışında mukim bir şirkete kullandırdığı krediye ilişkin Şirketimiz de dahil edilerek yapılan haber ve yorumlara ilişkin açıklamadır. Söz konusu kredi Şirketimiz tarafından kullanılmamış olup, ilgili kredi sözleşmesine doğrudan ya da dolaylı şekilde taraflığımız da bulunmamaktadır. Dolayısıyla kredinin Şirketimiz finansallarına bir etkisi yoktur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900721BIST