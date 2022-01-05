***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
05.01.2022 18:47
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMTIS Holdings tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve U.S. Securities and Exchange Commission'a da bildirildiği üzere, Şirketimize 4 Ocak 2022 tarihli bir mektup ulaşmıştır.
Bu mektupta IMTIS Holdings, %5'ten fazla pay sahipliğine dayanarak, Şirketimizin, Türkiye Varlık Fonu tarafından aday gösterme veya oy imtiyazı kullanılmaksızın atanmış olan dört yönetim kurulu üyesinin azledilmesini ve yerlerine yeni adayların seçilmesinin yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da görüşülmesini talep etmektedir.
Şirketimiz Genel Kurul sürecinde tabi olduğu mevzuat, düzenlemeler ve iç süreçlerimiz kapsamında, her genel kurul öncesinde olduğu gibi, ilgili bildirim ve açıklamaları yapacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989098
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 41,70
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.007
En Düşük
1.955
18:0513,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,2364
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6458
En Düşük
13,2821
18:0515,4737
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3219
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4737
En Düşük
15,0100
18:05799,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 16,64
|Açılış
|: 799,16
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKUR
|18,26
|35.029.599
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.322.428
|% 10,00
|
|DGGYO
|10,67
|4.517.836
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|2.409.592
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|118.434.179
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|37.238.389
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.170.625
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,82
|53.485.826
|% -7,06
|
|SANFM
|27,80
|20.493.215
|% -7,02
|
|KLKIM
|17,96
|82.515.540
|% -6,36
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 2,12
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 1,05
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 7,94
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 1,33
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,17
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 4,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6158
|13,6439
|% 1,76
|
|Euro
|15,4266
|15,4737
|% 2,12
|
|Sterlin
|18,4312
|18,5237
|% 1,94
|
|Frank
|14,8228
|14,9121
|% 1,74
|
|Riyal
|3,6308
|3,6490
|% 2,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|8,67
|
|Altın Gr.
|798
|798
|15,67
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,10
|0,16
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|1,25
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KLMSN
Yüzde 5.61 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 530, 545 adet işlem
-
17:58BSOKE
Yüzde 6.25 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 733, 467 adet işlem
-
17:57AGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 456, 725 adet işlem
-
17:56KRSTL
Yüzde 9.68 oranında artışla 3.40 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 644, 293 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 88 artarak (% 1.90 ) 2, 198