***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIMTIS Holdings tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve U.S. Securities and Exchange Commission'a da bildirildiği üzere, Şirketimize 4 Ocak 2022 tarihli bir mektup ulaşmıştır.Bu mektupta IMTIS Holdings, %5'ten fazla pay sahipliğine dayanarak, Şirketimizin, Türkiye Varlık Fonu tarafından aday gösterme veya oy imtiyazı kullanılmaksızın atanmış olan dört yönetim kurulu üyesinin azledilmesini ve yerlerine yeni adayların seçilmesinin yapılacak bir sonraki Genel Kurul'da görüşülmesini talep etmektedir.Şirketimiz Genel Kurul sürecinde tabi olduğu mevzuat, düzenlemeler ve iç süreçlerimiz kapsamında, her genel kurul öncesinde olduğu gibi, ilgili bildirim ve açıklamaları yapacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989098BIST