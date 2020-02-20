***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.276.690 2.177.335DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-28.380 9.905Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -36.385 12.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32 8.005 -2.794Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi32 8.005 -2.794Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar286.858 367.333Yabancı Para Çevrim Farkları536.796 850.188Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.451 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)4.451 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-217.877 19.156Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)221.488 630.191Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri35 -439.365 -611.035Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)25 -55.389 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)25 -55.389 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)75.605 -347.602Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)97.373 -390.267Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-21.768 42.665Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32 -56.728 -154.409Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-99.234 -226.667Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-979 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi47.933 -4.214Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi12.186 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-16.634 76.472DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)258.478 377.238TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.535.168 2.554.573Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.672 155.643Ana Ortaklık Payları3.505.496 2.398.930Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri40 10.238.715 7.419.239Finansal Yatırımlar41 350.970 51.863Ticari Alacaklar3.138.452 2.487.511İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 4.477 13.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.133.975 2.473.978Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 2.319.122 3.318.255Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 2.319.122 3.318.255Diğer Alacaklar8 811.883 761.486İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 811.883 761.486Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 933.969 711.928Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları9 933.969 711.928Türev Araçlar35 845.513 1.356.062Stoklar10 178.399 180.434Peşin Ödenmiş Giderler11 291.597 171.864Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar87.438 58.932Diğer Dönen Varlıklar24 136.086 99.230ARA TOPLAM19.332.144 16.616.804Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar31 0 1.720.305TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.332.144 18.337.109DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar6 148.159 115.001İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 148.159 115.001Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar7 123.136 884.686Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 123.136 884.686Diğer Alacaklar8 107.450 99.919İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 107.450 99.919Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar9 10.291 3.513Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları9 10.291 3.513Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar41.701 19.413Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 16.283 15.425Maddi Duran Varlıklar13 12.458.491 11.116.316Tesis, Makine ve Cihazlar10.640.178 9.686.061Diğer Maddi Duran Varlıklar1.818.313 1.430.255Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.783.096 1.649.602Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 11.308.062 10.050.172Şerefiye32.834 32.834Lisanslar5.499.649 5.774.763Bilgisayar Yazılımları3.843.791 3.057.143Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.931.788 1.185.432Peşin Ödenmiş Giderler11 193.873 317.944Ertelenmiş Vergi Varlığı32 189.342 152.732Diğer Duran Varlıklar2.947 3.443TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.382.831 24.428.166TOPLAM VARLIKLAR45.714.975 42.765.275KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar36 3.073.254 3.095.049İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar36 3.073.254 3.095.049Banka Kredileri2.486.701 2.633.051Kiralama İşlemlerinden Borçlar431.752 387.001İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları154.801 74.997Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36 4.555.079 3.940.860İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36 4.555.079 3.940.860Banka Kredileri4.228.011 3.651.122Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları327.068 289.738Ticari Borçlar2.953.351 2.721.654İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 2.934 5.664İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 2.950.417 2.715.990Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 93.707 69.053Diğer Borçlar1.069.087 1.025.168İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 9.148 39.667İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.059.939 985.501Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler22 290.408 255.756Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri22 290.408 255.756Türev Araçlar35 86.617 165.265Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 56.544 8.948Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 121.258 133.597Kısa Vadeli Karşılıklar342.812 307.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 324.972 298.475Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 17.840 8.593Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13.408 17.630ARA TOPLAM12.655.525 11.740.048TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.655.525 11.740.048UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36 12.677.394 13.119.636İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar36 12.677.394 13.119.636Banka Kredileri6.092.170 7.246.854Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.101.303 1.026.955İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları5.483.921 4.845.827Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler22 141.890 131.598Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri22 141.890 131.598Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)303 2.497Uzun Vadeli Karşılıklar631.735 493.469Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 294.331 224.747Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 337.404 268.722Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 1.165.630 862.360Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler24 359.554 362.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.976.506 14.971.673TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.632.031 26.711.721ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18.046.489 15.921.744Ödenmiş Sermaye25 2.200.000 2.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları35.026 35.026Geri Alınmış Paylar (-)25 -144.152 -141.534Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 269 269Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu25 0 -810.192Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.539 -34.871Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.539 -34.871Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.539 -34.871Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)450.146 1.333.995Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-198.205 14.942Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)35 -155.002 14.942Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-43.203 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)3.472 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)3.472 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-212.159 -271.130Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 2.773.105 2.235.922Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 9.956.039 9.338.252Net Dönem Karı veya Zararı25 3.246.487 2.021.065Kontrol Gücü Olmayan Paylar3 36.455 131.810TOPLAM ÖZKAYNAKLAR18.082.944 16.053.554TOPLAM KAYNAKLAR45.714.975 42.765.275Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 23.996.262 20.173.354Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı26 1.140.873 1.119.121Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler26 1.140.873 1.119.121TOPLAM HASILAT25.137.135 21.292.475Satışların Maliyeti26 -16.816.705 -13.751.195Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti26 -266.775 -394.798TOPLAM MALİYETLER-17.083.480 -14.145.993TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.179.557 6.422.159FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)874.098 724.323BRÜT KAR (ZARAR)8.053.655 7.146.482Genel Yönetim Giderleri27 -779.755 -673.370Pazarlama Giderleri27 -1.555.189 -1.626.714Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 1.456.672 1.788.639Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -578.931 -396.215Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-15.712 -87ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.580.740 6.238.735Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 102.818 238.753Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -44.145 -118.869TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-338.857 -346.390FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.300.556 6.012.229Finansman Gelirleri30 106.630 1.280.346Finansman Giderleri30 -3.117.302 -4.619.759SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.289.884 2.672.816Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-785.630 -495.481Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 -570.509 -654.953Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 -215.121 159.472SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.504.254 2.177.335DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)31 772.436 0DÖNEM KARI (ZARARI)3.276.690 2.177.335Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 30.203 156.270Ana Ortaklık Payları3.246.487 2.021.065Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,14000000 0,93000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,35000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.880.573 6.561.647Dönem Karı (Zararı)3.276.690 2.177.335Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.504.254 2.177.335Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)772.436 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.638.874 7.644.602Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,15 5.026.018 4.250.360Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13,14 20.547 37.614Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler920.924 796.520Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.442.773 983.881Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.832.636 2.954.304Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler35 -570.204 -1.719.610Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -570.204 -1.719.610Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler15.712 87Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 785.630 495.481Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-47.169 -43.727Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-772.436 0İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -110.308Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-15.557 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-186.937 -1.676.060Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -871.308 313.956Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 1.651.180 -69.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -133.015 -129.909Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-229.924 -715.441Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 2.035 -76.883Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -153.188 364.291Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5,6 -5.449 -908.208Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler44.944 387.354Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 39.154 298.029Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 45.402 54.391İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-576.768 -1.193.649Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 -51.699 -56.692Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8 -525.069 -1.136.957Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.728.627 8.145.877Ödenen Faiz-2.090.718 -1.658.308Alınan Faiz854.018 731.793Vergi İadeleri (Ödemeleri)-611.354 -657.715YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.881.344 -5.267.362İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri2.219.644 118.528İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-38.000 -19.500Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri84.655 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-369.591 -39.877Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.192 103.864Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.016.180 -5.225.560Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.195.069 -2.960.648Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -2.821.111 -2.264.912Verilen Nakit Avans ve Borçlar156.936 -204.817Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar156.936 -204.817FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.477.957 -534.383İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.998 -94.620İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.998 -94.620Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29.372.139 46.529.383Kredilerden Nakit Girişleri29.060.490 44.341.070İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri311.649 2.188.313Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.523.695 -44.178.439Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-31.297.901 -43.987.127İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-225.794 -191.312Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.215.320 -1.164.879Türev Araçlardan Nakit Girişleri1.924.363 1.054.345Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.101.876 -710.522Ödenen Temettüler-1.127.647 -1.949.379Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)204.077 -20.272YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.521.272 759.902Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi298.204 1.947.004NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.819.476 2.706.906DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7.419.239 4.712.333DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ40 10.238.715 7.419.239Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.333.147 1.979.129 0 14.989.161 55.927 15.045.088Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler518.874 518.874 518.874Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -56.313 0 269 0 -540.045 0 0 0 0 -44.776 0 0 0 0 0 0 0 0 439.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.643.024 0 0 0 9.852.021 1.979.129 0 15.508.035 55.927 15.563.962Transferler592.898 1.386.231 -1.979.129 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-270.147 9.905 894.295 14.942 -271.130 2.021.065 2.398.930 155.643 2.554.573Dönem Karı (Zararı)2.021.065 2.021.065 156.270 2.177.335Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-270.147 9.905 894.295 14.942 -271.130 377.865 -627 377.238Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları9.399 -1.900.000 -1.890.601 -58.778 -1.949.379Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-94.620 -94.620 -94.620Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-20.982 -20.982Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Transferler537.183 1.483.882 -2.021.065 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-66.675 -28.668 505.056 0 -43.203 -169.944 3.472 58.971 3.246.487 3.505.496 29.672 3.535.168Dönem Karı (Zararı)3.246.487 3.246.487 30.203 3.276.690Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-66.675 -28.668 505.056 -43.203 -169.944 3.472 58.971 259.009 -531 258.478Kar Payları7.380 -1.010.000 -1.002.620 -125.027 -1.127.647Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.998 -9.998 0 -9.998Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820558BIST