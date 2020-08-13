***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.726.922 1.723.684 853.008 479.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-228.866 40.621 7.549 -141.982Yabancı Para Çevrim Farkları141.358 350.778 218.236 100.578Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-4.696 169 1.872 1.148Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-4.696 169 1.872 1.148Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-42.785 -96.043 -19.521 -146.343Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)726.006 271.890 305.724 223Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-768.791 -367.933 -325.245 -146.566Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-169.602 -33.371 -80.284 -33.371Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-169.602 -33.371 -80.284 -33.371Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-238.402 -147.479 -25.514 -61.985Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-304.230 -137.928 -40.953 -13.090Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri65.828 -9.551 15.439 -48.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler85.261 -33.433 -87.240 -2.009Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-14.945 -94.349 -114.397 -55.182Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi1.033 0 -412 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi9.413 21.129 4.295 32.195Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi37.312 7.342 17.662 7.342Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi52.448 32.445 5.612 13.636DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-228.866 40.621 7.549 -141.982TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.498.056 1.764.305 860.557 337.447Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.526 33.294 1.339 14.224Ana Ortaklık Payları1.495.530 1.731.011 859.218 323.223Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri10.929.097 10.238.715Finansal Yatırımlar493.501 350.970Vadeli Mevduatlar84.168 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar18 408.309 345.602İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar1.024 5.368Ticari Alacaklar3.821.547 3.138.452İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar2.988 4.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.818.559 3.133.975Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.768.745 2.319.122Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar1.768.745 2.319.122Diğer Alacaklar615.736 811.883İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar615.736 811.883Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar875.544 933.969Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları875.544 933.969Türev Araçlar15 845.006 845.513Stoklar270.792 178.399Peşin Ödenmiş Giderler297.057 291.597Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21.201 87.438Diğer Dönen Varlıklar92.943 136.086ARA TOPLAM20.031.169 19.332.144TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.031.169 19.332.144DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar181.158 148.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar181.158 148.159Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar56.899 123.136Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar56.899 123.136Diğer Alacaklar108.458 107.450İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar108.458 107.450Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar8.949 10.291Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları8.949 10.291Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar77.389 41.701Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.742 16.283Maddi Duran Varlıklar5 12.774.937 12.458.491Tesis, Makine ve Cihazlar10.581.301 10.640.178Diğer Maddi Duran Varlıklar2.193.636 1.818.313Kullanım Hakkı Varlıkları7 1.776.121 1.783.096Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 11.652.883 11.308.062Şerefiye111.661 32.834Lisanslar5.225.461 5.499.649Bilgisayar Yazılımları4.051.848 3.843.791Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.263.913 1.931.788Peşin Ödenmiş Giderler177.328 193.873Ertelenmiş Vergi Varlığı179.508 189.342Diğer Duran Varlıklar4.428 2.947TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.010.800 26.382.831TOPLAM VARLIKLAR47.041.969 45.714.975KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.026.144 3.073.254İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 3.026.144 3.073.254Banka Kredileri2.509.617 2.486.701Kiralama İşlemlerinden Borçlar416.374 431.752İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları100.153 154.801Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.387.884 4.555.079İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 2.387.884 4.555.079Banka Kredileri2.013.098 4.228.011İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları374.786 327.068Ticari Borçlar3.236.221 2.953.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.277 2.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.232.944 2.950.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar111.801 93.707Diğer Borçlar1.117.608 1.069.087İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.059 9.148İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.113.549 1.059.939Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler305.729 290.408Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri305.729 290.408Türev Araçlar15 81.905 86.617Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)75.045 56.544Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü178.883 121.258Kısa Vadeli Karşılıklar132.421 342.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar114.976 324.972Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17.445 17.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.066 13.408ARA TOPLAM10.657.707 12.655.525TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.657.707 12.655.525UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.361.939 12.677.394İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 14.361.939 12.677.394Banka Kredileri7.001.661 6.092.170Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.069.115 1.101.303İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6.291.163 5.483.921Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler176.859 141.890Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri176.859 141.890Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.620 303Uzun Vadeli Karşılıklar681.398 631.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar328.809 294.331Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar352.589 337.404Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.207.155 1.165.630Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler17 385.141 359.554TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER16.846.112 14.976.506TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER27.503.819 27.632.031ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar19.532.025 18.046.489Ödenmiş Sermaye2.200.000 2.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları35.026 35.026Geri Alınmış Paylar (-)-154.146 -144.152Paylara İlişkin Primler (İskontolar)269 269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.539 -63.539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.539 -63.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.539 -63.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-185.612 43.254Yabancı Para Çevrim Farkları576.559 450.146Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-363.867 -198.205Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-188.374 -155.002Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-175.493 -43.203Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-191 3.472Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-191 3.472Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-398.113 -212.159Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.890.523 2.773.105Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.085.108 9.956.039Net Dönem Karı veya Zararı1.724.396 3.246.487Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.125 36.455TOPLAM ÖZKAYNAKLAR19.538.150 18.082.944TOPLAM KAYNAKLAR47.041.969 45.714.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 13.167.448 11.279.888 6.728.931 5.899.848Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı14 414.652 586.611 194.972 291.292TOPLAM HASILAT13.582.100 11.866.499 6.923.903 6.191.140Satışların Maliyeti-9.437.852 -8.031.029 -4.903.586 -4.208.987Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-81.694 -161.646 -46.494 -75.391TOPLAM MALİYETLER-9.519.546 -8.192.675 -4.950.080 -4.284.378TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.729.596 3.248.859 1.825.345 1.690.861FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)332.958 424.965 148.478 215.901BRÜT KAR (ZARAR)4.062.554 3.673.824 1.973.823 1.906.762Genel Yönetim Giderleri-354.705 -375.510 -166.419 -184.941Pazarlama Giderleri-676.562 -816.542 -327.865 -413.389Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 1.237.687 1.044.405 411.544 537.747Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -213.818 -236.785 -73.829 -133.398ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.055.156 3.289.392 1.817.254 1.712.781Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler57.676 38.723 -1.478 26.039Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-53.074 -66.570 -20.603 -16.519TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-221.518 -91.770 -106.751 -21.435Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-3.262 1.738 -14 951FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.834.978 3.171.513 1.688.408 1.701.817Finansman Gelirleri11 1.064.852 202.088 459.517 -259.395Finansman Giderleri11 -2.693.637 -2.099.618 -1.060.039 -800.032SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.206.193 1.273.983 1.087.886 642.390Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-479.271 -322.735 -234.878 -162.961Dönem Vergi (Gideri) Geliri-358.544 -361.792 -196.996 -207.982Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-120.727 39.057 -37.882 45.021SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.726.922 951.248 853.008 479.429DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4 0 772.436 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.726.922 1.723.684 853.008 479.429Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.526 34.069 1.334 14.265Ana Ortaklık Payları1.724.396 1.689.615 851.674 465.164Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,79000000 0,42000000 0,39000000 0,21000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,35000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.896.076 3.516.668Dönem Karı (Zararı)1.726.922 1.723.684Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.726.922 951.248Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 772.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.197.878 3.687.041Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6,7 2.820.878 2.435.180Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 2.692 8.746Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler490.100 311.636Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler509.179 771.802Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler2.178.661 1.117.022Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.257.718 -474.756Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15 -1.257.718 -474.756Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3.262 -1.738Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler479.271 322.735Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.565 -31.150Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -772.436Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-7.882 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-365.967 -1.023.887Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-841.992 -693.662Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)572.661 925.548Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler192.951 -79.639Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler59.710 153.035Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-92.393 -1.702Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-103.388 -381.406Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler96.567 -729.804Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler50.290 12.109Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.521 -23.392Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)51.818 46.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-400.712 -251.195Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)47.997 -17.893Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-448.709 -233.302Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.558.833 4.386.838Ödenen Faiz-796.961 -971.228Alınan Faiz368.884 398.302Vergi İadeleri (Ödemeleri)-234.680 -297.244YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.817.870 -698.795İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 2.219.644İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-38.950 -19.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri672.277 57.529Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-684.814 -225.972Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri45.086 46.299Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.773.258 -2.412.450Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -1.391.820 -1.259.618Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.381.438 -1.152.832Verilen Nakit Avans ve Borçlar35.465 -364.845Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar35.465 -364.845Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-73.676 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.447.553 -69.429İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.994 -9.998İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.994 -9.998Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18.942.494 13.471.208Kredilerden Nakit Girişleri18.667.494 13.296.208İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri275.000 175.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.500.448 -13.480.912Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-21.144.570 -13.255.118İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-355.878 -225.794Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-705.430 -634.996Türev Araçlardan Nakit Girişleri1.836.593 941.848Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-977.912 -451.478Ödenen Temettüler-32.856 -109.178Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 204.077YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)630.653 2.748.444Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi59.729 519.049NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)690.382 3.267.493DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.238.715 7.419.239DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.929.097 10.686.732Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Transferler203.378 1.817.687 -2.021.065 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323.879 0 -26.029 0 -74.914 0 169 0 0 -115.034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.689.615 0 1.731.011 33.294 1.764.305Dönem Karı (Zararı)1.689.615 1.689.615 34.069 1.723.684Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-66.675 323.879 -26.029 -74.914 169 -115.034 41.396 -775 40.621Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4 876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -151.532 0 269 0 0 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 268.969 0 -26.029 0 -59.972 0 169 0 0 -386.164 0 0 0 0 0 2.439.300 0 0 0 11.299.844 1.689.615 0 17.274.624 55.926 17.330.550Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 35.026 -144.152 269 0 -63.539 450.146 -43.203 -155.002 3.472 -212.159 2.773.105 9.956.039 3.246.487 18.046.489 36.455 18.082.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.418 3.129.069 -3.246.487 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 126.413 0 -132.290 -33.372 -3.663 -185.954 1.724.396 1.495.530 2.526 1.498.056Dönem Karı (Zararı)1.724.396 1.724.396 2.526 1.726.922Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)126.413 -132.290 -33.372 -3.663 -185.954 -228.866 0 -228.866Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları10 0 -32.856 -32.856Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.994 -9.994 -9.994Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -154.146 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 576.559 0 -175.493 0 -188.374 0 -191 0 0 -398.113 0 0 0 0 0 2.890.523 0 0 0 13.085.108 1.724.396 0 19.532.025 6.125 19.538.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868811BIST