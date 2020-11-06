***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.937.574 2.523.048 1.210.652 799.364DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 930 0 930Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 1.135 0 1.135Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 -205 0 -205Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 -205 0 -205Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-682.731 343.162 -453.865 302.541Yabancı Para Çevrim Farkları289.979 443.390 148.621 92.612Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.059 3.065 -5.363 2.848Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-10.059 3.065 -5.363 2.848Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)28.646 -185.487 71.431 -89.444Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.692.873 -34.545 966.867 -306.435Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-1.664.227 -150.942 -895.436 216.991Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-418.607 13.819 -249.005 47.190Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-418.607 13.819 -249.005 47.190Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-772.451 124.204 -534.049 271.683Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-866.624 98.070 -562.394 235.998Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri94.173 26.134 28.345 35.685Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler199.761 -55.829 114.500 -22.348Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-58.183 -65.597 -43.238 28.752Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi2.213 -674 1.180 -626Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-6.302 40.807 -15.715 19.678Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi92.094 -3.040 54.782 -10.382Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi169.939 -27.325 117.491 -59.770DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-682.731 344.092 -453.865 303.471TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.254.843 2.867.140 756.787 1.102.835Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.534 31.653 8 -1.641Ana Ortaklık Payları2.252.309 2.835.487 756.779 1.104.476Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri13.523.927 10.238.715Finansal Yatırımlar689.634 350.970Vadeli Mevduatlar163.244 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar19 526.390 345.602İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 5.368Ticari Alacaklar3.647.220 3.138.452İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.767 4.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.641.453 3.133.975Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.862.522 2.319.122Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar1.862.522 2.319.122Diğer Alacaklar499.092 811.883İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar499.092 811.883Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar811.018 933.969Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları811.018 933.969Türev Araçlar16 949.096 845.513Stoklar284.297 178.399Peşin Ödenmiş Giderler288.228 291.597Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25.177 87.438Diğer Dönen Varlıklar113.297 136.086ARA TOPLAM22.693.508 19.332.144TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.693.508 19.332.144DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar204.185 148.159İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar204.185 148.159Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar64.869 123.136Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar64.869 123.136Diğer Alacaklar139.229 107.450İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar139.229 107.450Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar114.766 10.291Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları114.766 10.291Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar109.115 41.701Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.582 16.283Maddi Duran Varlıklar5 13.413.085 12.458.491Tesis, Makine ve Cihazlar11.142.342 10.640.178Diğer Maddi Duran Varlıklar2.270.743 1.818.313Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.347.744 1.783.096Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 11.999.835 11.308.062Şerefiye124.222 32.834Lisanslar5.190.043 5.499.649Bilgisayar Yazılımları4.147.465 3.843.791Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.538.105 1.931.788Peşin Ödenmiş Giderler208.722 193.873Ertelenmiş Vergi Varlığı200.344 189.342Diğer Duran Varlıklar20.118 2.947TOPLAM DURAN VARLIKLAR28.834.594 26.382.831TOPLAM VARLIKLAR51.528.102 45.714.975KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.868.939 3.073.254İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 3.868.939 3.073.254Banka Kredileri3.128.022 2.486.701Kiralama İşlemlerinden Borçlar638.732 431.752İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları102.185 154.801Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.150.306 4.555.079İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 2.150.306 4.555.079Banka Kredileri1.716.093 4.228.011İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları434.213 327.068Ticari Borçlar3.616.534 2.953.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3.733 2.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.612.801 2.950.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar101.542 93.707Diğer Borçlar1.145.131 1.069.087İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.059 9.148İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.141.072 1.059.939Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler295.010 290.408Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri295.010 290.408Türev Araçlar16 98.928 86.617Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)100.434 56.544Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü214.429 121.258Kısa Vadeli Karşılıklar240.356 342.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar222.479 324.972Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17.877 17.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler459 13.408ARA TOPLAM11.832.068 12.655.525TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.832.068 12.655.525UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.821.524 12.677.394İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17 16.821.524 12.677.394Banka Kredileri8.106.699 6.092.170Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.426.131 1.101.303İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları7.288.694 5.483.921Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler154.286 141.890Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri154.286 141.890Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)33.029 303Uzun Vadeli Karşılıklar710.475 631.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar338.648 294.331Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar371.827 337.404Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.239.962 1.165.630Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 447.783 359.554TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.407.059 14.976.506TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER31.239.127 27.632.031ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.288.804 18.046.489Ödenmiş Sermaye2.200.000 2.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları35.026 35.026Geri Alınmış Paylar (-)-154.146 -144.152Paylara İlişkin Primler (İskontolar)269 269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.539 -63.539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.539 -63.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-63.539 -63.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-639.477 43.254Yabancı Para Çevrim Farkları681.942 450.146Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-502.374 -198.205Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-132.658 -155.002Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-369.716 -43.203Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-4.374 3.472Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-4.374 3.472Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-814.671 -212.159Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.887.778 2.773.105Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.087.853 9.956.039Net Dönem Karı veya Zararı2.935.040 3.246.487Kontrol Gücü Olmayan Paylar171 36.455TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.288.975 18.082.944TOPLAM KAYNAKLAR51.528.102 45.714.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 20.618.275 17.590.559 7.450.827 6.310.671Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı15 613.296 862.797 198.644 276.186Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler15 613.296 862.797 198.644 276.186TOPLAM HASILAT21.231.571 18.453.356 7.649.471 6.586.857Satışların Maliyeti-14.644.930 -12.261.605 -5.207.078 -4.230.576Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-118.368 -210.644 -36.674 -48.998Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-118.368 -210.644 -36.674 -48.998TOPLAM MALİYETLER-14.763.298 -12.472.249 -5.243.752 -4.279.574TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.973.345 5.328.954 2.243.749 2.080.095FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)494.928 652.153 161.970 227.188BRÜT KAR (ZARAR)6.468.273 5.981.107 2.405.719 2.307.283Genel Yönetim Giderleri-538.904 -562.319 -184.199 -186.809Pazarlama Giderleri-972.194 -1.170.333 -295.632 -353.791Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2.358.377 793.379 1.235.295 -251.026Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -236.506 -381.490 -22.688 -144.705ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.079.046 4.660.344 3.138.495 1.370.952Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 163.329 48.577 44.122 9.854Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -1.387 -86.351 -1.387 -19.781TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-270.067 -217.517 -48.549 -125.747Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-8.586 3.378 -5.324 1.640FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.962.335 4.408.431 3.127.357 1.236.918Finansman Gelirleri11 2.275.047 105.621 1.210.195 -96.467Finansman Giderleri11 -5.465.053 -2.211.505 -2.771.416 -111.887SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.772.329 2.302.547 1.566.136 1.028.564Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-834.755 -551.935 -355.484 -229.200Dönem Vergi (Gideri) Geliri-588.504 -508.036 -229.960 -146.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-246.251 -43.899 -125.524 -82.956SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.937.574 1.750.612 1.210.652 799.364DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4 0 772.436 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.937.574 2.523.048 1.210.652 799.364Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.534 32.182 8 -1.887Ana Ortaklık Payları2.935.040 2.490.866 1.210.644 801.251Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,34000000 0,79000000 0,55000000 0,37000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,35000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.718.464 6.790.263Dönem Karı (Zararı)2.937.574 2.523.048Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.937.574 1.750.612Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 772.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.928.681 6.293.201Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5,6,7 4.337.227 3.627.675Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 2.931 13.995Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler707.097 724.081Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler655.912 1.178.785Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.890.777 1.129.554Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.463.564 -120.139Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -2.463.564 -120.139Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8.586 -3.378Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler834.755 551.935Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.856 -36.871Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -772.436İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.387 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-12.571 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-129.534 -842.314Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-676.283 -652.948Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)471.372 1.324.186Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler301.812 -118.436Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler18.908 -53.560Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-105.898 18.301Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-121.919 -240.319Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler304.792 -788.636Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler16.998 39.187Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler76.782 116.798Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)76.616 38.454İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-492.714 -525.341Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25.570 -29.642Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-518.284 -495.699Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları11.736.721 7.973.935Ödenen Faiz-1.125.966 -1.283.441Alınan Faiz543.624 572.741Vergi İadeleri (Ödemeleri)-435.915 -472.972YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.963.465 -1.959.220İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1.229 2.219.644İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-76.000 -28.500Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri674.529 81.775Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-736.438 -231.659Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri77.422 64.155Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.791.949 -3.859.911Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -2.561.096 -2.020.509Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.230.853 -1.839.402Verilen Nakit Avans ve Borçlar18.698 -204.724Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar18.698 -204.724Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-130.956 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.722.558 -1.338.800İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.994 -9.998İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.994 -9.998Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri21.035.497 20.562.764Kredilerden Nakit Girişleri20.760.497 20.387.764İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri275.000 175.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.877.231 -21.460.264Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-23.521.353 -21.234.470İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-355.878 -225.794Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.093.748 -989.825Türev Araçlardan Nakit Girişleri2.581.560 1.010.820Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.321.835 -547.196Ödenen Temettüler-32.856 -109.178Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.951 204.077YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.032.441 3.492.243Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi252.771 63.900NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.285.212 3.556.143DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.238.715 7.419.239DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.523.927 10.975.382Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -141.534 0 269 0 -810.192 0 0 0 0 -34.871 0 0 0 0 0 0 0 0 1.333.995 0 0 0 14.942 0 0 0 0 -271.130 0 0 0 0 0 2.235.922 0 0 0 9.338.252 2.021.065 0 15.921.744 131.810 16.053.554Transferler478.811 1.542.254 -2.021.065 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66.675 0 0 0 0 642 0 0 0 0 0 0 0 0 445.285 0 10.779 0 -144.680 0 2.391 0 0 96.879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.490.866 0 2.835.487 31.653 2.867.140Dönem Karı (Zararı)2.490.866 2.490.866 32.182 2.523.048Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-66.675 642 445.285 10.779 -144.680 2.391 96.879 344.621 -529 344.092Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları10 7.381 -1.010.000 -1.002.619 -109.178 -1.111.797Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.998 -9.998 -9.998Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)4 876.867 -1.388.905 143.905 -368.133 -368.133Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -144.151 0 269 0 0 0 0 0 0 -34.229 0 0 0 0 0 0 0 0 390.375 0 10.779 0 -129.738 0 2.391 0 0 -174.251 0 0 0 0 0 2.714.733 0 0 0 10.014.411 2.490.866 0 17.376.481 54.285 17.430.766Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.673 3.131.814 -3.246.487 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 231.796 0 -326.513 22.344 -7.846 -602.512 2.935.040 2.252.309 2.534 2.254.843Dönem Karı (Zararı)2.935.040 2.935.040 2.534 2.937.574Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)231.796 -326.513 22.344 -7.846 -602.512 -682.731 0 -682.731Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları10 0 -32.856 -32.856Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.994 -9.994 -9.994Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 -5.962 -5.962Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -154.146 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 681.942 0 -369.716 0 -132.658 0 -4.374 0 0 -814.671 0 0 0 0 0 2.887.778 0 0 0 13.087.853 2.935.040 0 20.288.804 171 20.288.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886856BIST