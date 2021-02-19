***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.239.620 3.276.690DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-31.145 -28.380Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -37.230 -36.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.085 8.005Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi31 6.085 8.005Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-652.279 286.858Yabancı Para Çevrim Farkları29.352 536.796Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.970 4.451Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)38 -1.970 4.451Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.914 -217.877Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.523.123 221.488Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri34 -1.513.209 -439.365Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-368.959 -55.389Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)25 -368.959 -55.389Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-487.644 75.605Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-589.856 97.373Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri102.212 -21.768Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler31 167.028 -56.728Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi7.729 -99.234Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi38 483 -979Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-5.957 47.933Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 72.684 12.186Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi92.089 -16.634DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-683.424 258.478TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.556.196 3.535.168Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 2.534 29.672Ana Ortaklık Payları3.553.662 3.505.496Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri37 11.860.555 10.238.715Finansal Yatırımlar701.973 350.970Vadeli Mevduatlar172.363 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar38 529.610 345.602İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 5.368Ticari Alacaklar3.482.273 3.138.452İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar16.476 4.477İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.465.797 3.133.975Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.886.381 2.319.122Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 1.886.381 2.319.122Diğer Alacaklar254.109 811.883İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 254.109 811.883Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar972.052 933.969Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları9 972.052 933.969Türev Araçlar34 917.437 845.513Stoklar10 203.715 178.399Peşin Ödenmiş Giderler211.798 291.597İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler37.833 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 173.965 291.597Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.918 87.438Diğer Dönen Varlıklar86.161 136.086İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.520 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24 74.641 136.086ARA TOPLAM20.583.372 19.332.144TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.583.372 19.332.144DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar222.451 148.159İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 222.451 148.159Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar75.717 123.136Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 75.717 123.136Diğer Alacaklar151.249 107.450İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 151.249 107.450Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar128.114 10.291Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları9 128.114 10.291Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar103.926 41.701Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 13.675 16.283Maddi Duran Varlıklar13 13.902.730 12.458.491Tesis, Makine ve Cihazlar11.832.295 10.640.178Diğer Maddi Duran Varlıklar2.070.435 1.818.313Kullanım Hakkı Varlıkları15 2.380.174 1.783.096Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 12.367.784 11.308.062Şerefiye40.010 32.834Lisanslar4.935.530 5.499.649Bilgisayar Yazılımları4.531.633 3.843.791Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.860.611 1.931.788Peşin Ödenmiş Giderler702.499 193.873İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler460 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 702.039 193.873Ertelenmiş Vergi Varlığı31 836.608 189.342Diğer Duran Varlıklar30.094 2.947TOPLAM DURAN VARLIKLAR30.915.021 26.382.831TOPLAM VARLIKLAR51.498.393 45.714.975KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar35 3.129.709 3.073.254İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 124.717 0Banka Kredileri55.902 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar17.949 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları50.866 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.004.992 3.073.254Banka Kredileri2.445.768 2.486.701Kiralama İşlemlerinden Borçlar559.224 431.752İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 154.801Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.103.028 4.555.079İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35 2.103.028 4.555.079Banka Kredileri1.692.415 4.228.011İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları410.613 327.068Ticari Borçlar3.705.515 2.953.351İlişkili Taraflara Ticari Borçlar36.269 2.934İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 3.669.246 2.950.417Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 113.529 93.707Diğer Borçlar1.192.870 1.069.087İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.086 9.148İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.188.784 1.059.939Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler315.070 290.408Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri22 315.070 290.408Türev Araçlar34 119.111 86.617Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)116.921 56.544İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.074 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 105.847 56.544Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 134.175 121.258Kısa Vadeli Karşılıklar630.288 342.812Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 376.655 324.972Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 253.633 17.840Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.046 13.408ARA TOPLAM11.565.262 12.655.525TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.565.262 12.655.525UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar35 16.353.685 12.677.394İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 47.628 0Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar47.628 0İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.306.057 12.677.394Banka Kredileri7.930.897 6.092.170Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.474.085 1.101.303İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları6.901.075 5.483.921Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler164.764 141.890Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri22 164.764 141.890Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)22.180 303İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.721 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.459 303Uzun Vadeli Karşılıklar793.854 631.735Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 381.923 294.331Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 411.931 337.404Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü31 1.337.831 1.165.630Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler24 475.879 359.554TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.148.193 14.976.506TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER30.713.455 27.632.031ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.784.767 18.046.489Ödenmiş Sermaye25 2.200.000 2.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları35.026 35.026Geri Alınmış Paylar (-)25 -147.914 -144.152Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25 269 269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25 -94.684 -63.539Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.684 -63.539Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.684 -63.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-609.025 43.254Yabancı Para Çevrim Farkları487.227 450.146Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)34 -490.523 -198.205Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)34 -151.045 -155.002Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-339.478 -43.203Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.985 3.472Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.985 3.472Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-607.714 -212.159Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 3.009.025 2.773.105Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları25 12.154.984 9.956.039Net Dönem Karı veya Zararı4.237.086 3.246.487Kontrol Gücü Olmayan Paylar3 171 36.455TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.784.938 18.082.944TOPLAM KAYNAKLAR51.498.393 45.714.975Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat26 28.272.751 23.996.262Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı830.987 1.140.873Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler26 830.987 1.140.873TOPLAM HASILAT29.103.738 25.137.135Satışların Maliyeti26 -20.161.096 -16.816.705Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-174.963 -266.775Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler26 -174.963 -266.775TOPLAM MALİYETLER-20.336.059 -17.083.480TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.111.655 7.179.557FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)656.024 874.098BRÜT KAR (ZARAR)8.767.679 8.053.655Genel Yönetim Giderleri27 -749.612 -779.755Pazarlama Giderleri27 -1.372.953 -1.555.189Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 2.180.626 1.456.672Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -637.256 -578.931ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.188.484 6.596.452Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 167.835 102.818Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -31.538 -44.145TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-349.595 -338.857Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-13.775 -15.712FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.961.411 6.300.556Finansman Gelirleri30 1.788.578 106.630Finansman Giderleri30 -5.123.176 -3.117.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.626.813 3.289.884Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-387.193 -785.630Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -724.688 -570.509Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 337.495 -215.121SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.239.620 2.504.254DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3 0 772.436DÖNEM KARI (ZARARI)4.239.620 3.276.690Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 2.534 30.203Ana Ortaklık Payları4.237.086 3.246.487Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 1,94000000 1,14000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 32 0,00000000 0,35000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.087.694 9.880.573Dönem Karı (Zararı)4.239.620 3.276.690Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.239.620 2.504.254Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 772.436Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.838.507 8.638.874Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13-14-15 5.952.134 5.026.018Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler13-14 22.645 20.547Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.230.295 920.924Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler901.530 1.442.773Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler4.384.197 1.832.636Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.016.859 -570.204Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler34 -2.016.859 -570.204Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler13.775 15.712Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 387.193 785.630Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-23.950 -47.169Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -772.436İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.387 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-13.840 -15.557İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler302.437 -186.937Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -629.754 -871.308Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 429.950 1.651.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 450.152 -133.015Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-156.459 -229.924Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -25.316 2.035Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -6.227 -153.188Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 506.303 -5.449Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler47.536 44.944Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 124.521 39.154Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 82.254 45.402İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-520.523 -576.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)24 31.798 -51.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8 -552.321 -525.069Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.380.564 11.728.627Ödenen Faiz-1.653.675 -2.090.718Alınan Faiz994.899 854.018Vergi İadeleri (Ödemeleri)-634.094 -611.354YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.775.535 -3.881.344İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri1.229 2.219.644İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-76.000 -38.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri976.576 84.655Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-972.188 -369.591Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri99.843 81.192Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.280.358 -6.016.180Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -3.904.443 -3.195.069Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -3.375.915 -2.821.111Verilen Nakit Avans ve Borçlar-501.339 156.936Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-501.339 156.936Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-23.298 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.267.813 -3.477.957İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-9.994 -9.998İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.994 -9.998Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri23.478.188 29.372.139Kredilerden Nakit Girişleri0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Transferler235.920 3.010.567 -3.246.487 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-31.145 37.081 0 -296.275 3.957 -1.487 -395.555 4.237.086 3.553.662 2.534 3.556.196Dönem Karı (Zararı)4.237.086 4.237.086 2.534 4.239.620Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-31.145 37.081 -296.275 3.957 -1.487 -395.555 -683.424 -683.424Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları25 6.232 -811.622 -805.390 -32.856 -838.246Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.994 -9.994 -9.994Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3 0 -5.962 -5.962Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911162BIST