***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.217.455 1.726.922 1.112.542 853.008DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-182.975 -228.866 -27.387 7.549Yabancı Para Çevrim Farkları620.550 141.358 226.088 218.236Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)270 -4.696 2.433 1.872Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)270 -4.696 2.433 1.872Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)111.651 -42.785 -35.504 -19.521Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)933.137 726.006 255.160 305.724Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-821.486 -768.791 -290.664 -325.245Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-334.123 -169.602 -145.958 Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-555.963 -238.402 -36.224 -25.514Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-604.450 -304.230 -31.673 -40.953Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri48.487 65.828 -4.551 15.439Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.360 85.261 -38.222 -87.240Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-180.993 -14.945 -81.229 -114.397Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-53 1.033 -529 -412Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi111.191 52.448 7.243 5.612Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi66.824 37.312 29.191 17.662Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-22.329 9.413 7.102 4.295DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-182.975 -228.866 -27.387 7.549TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.034.480 1.498.056 1.085.155 860.557Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar39 2.526 15 1.339Ana Ortaklık Payları2.034.441 1.495.530 1.085.140 859.218Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 12.442.678 11.860.555Finansal Yatırımlar671.779 701.973Vadeli Mevduatlar166.261 172.363Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar19 505.518 529.610İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar4.197.448 3.482.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar69.654 16.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.127.794 3.465.797Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.696.756 1.886.381Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar1.696.756 1.886.381Diğer Alacaklar485.323 254.109İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar485.323 254.109Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.024.704 972.052Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları1.024.704 972.052Türev Araçlar16 1.147.152 917.437Stoklar406.407 203.715Peşin Ödenmiş Giderler376.591 211.798İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.545 37.833İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler345.046 173.965Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.909 6.918Diğer Dönen Varlıklar57.365 86.161İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 11.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar57.365 74.641ARA TOPLAM22.511.112 20.583.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.511.112 20.583.372DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar256.436 222.451İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar256.436 222.451Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar100.097 75.717Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar100.097 75.717Diğer Alacaklar116.337 151.249İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar116.337 151.249Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar107.868 128.114Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları107.868 128.114Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar238.329 103.926Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13.220 13.675Maddi Duran Varlıklar5 15.312.041 13.902.730Tesis, Makine ve Cihazlar12.774.095 11.832.295Diğer Maddi Duran Varlıklar2.537.946 2.070.435Kullanım Hakkı Varlıkları7 2.357.563 2.380.174Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 13.268.185 12.367.784Şerefiye40.010 40.010Lisanslar4.908.917 4.935.530Bilgisayar Yazılımları5.134.302 4.531.633Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.184.956 2.860.611Peşin Ödenmiş Giderler289.995 702.499İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler367 460İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler289.628 702.039Ertelenmiş Vergi Varlığı1.270.700 836.608Diğer Duran Varlıklar18.960 30.094TOPLAM DURAN VARLIKLAR33.349.731 30.915.021TOPLAM VARLIKLAR55.860.843 51.498.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 2.511.216 3.129.709İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 100.032 124.717Banka Kredileri67.019 55.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar33.013 17.949İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 50.866İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.411.184 3.004.992Banka Kredileri1.736.394 2.445.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar577.142 559.224İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları97.648 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.949.654 2.103.028İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 2.949.654 2.103.028Banka Kredileri2.462.823 1.692.415İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları486.831 410.613Ticari Borçlar4.006.804 3.705.515İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25.399 36.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.981.405 3.669.246Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar131.118 113.529Diğer Borçlar2.966.907 1.192.870İlişkili Taraflara Diğer Borçlar713.282 4.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.253.625 1.188.784Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler376.772 315.070Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri376.772 315.070Türev Araçlar16 67.613 119.111Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)125.880 116.921İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.074 11.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)114.806 105.847Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü223.307 134.175Kısa Vadeli Karşılıklar630.099 630.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar208.554 376.655Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar421.545 253.633Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler506 5.046ARA TOPLAM13.989.876 11.565.262TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.989.876 11.565.262UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 18.616.540 16.353.685İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 46.108 47.628Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar46.108 47.628İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.570.432 16.306.057Banka Kredileri8.863.119 7.930.897Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.515.676 1.474.085İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8.191.637 6.901.075Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler172.174 164.764Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri172.174 164.764Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15.018 22.180İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.439 11.721İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8.579 10.459Uzun Vadeli Karşılıklar887.395 793.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar444.584 381.923Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar442.811 411.931Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.365.376 1.337.831Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler560.976 475.879TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.617.479 19.148.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.607.355 30.713.455ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.253.278 20.784.767Ödenmiş Sermaye2.200.000 2.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları35.026 35.026Geri Alınmış Paylar (-)-128.057 -147.914Paylara İlişkin Primler (İskontolar)269 269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-94.684 -94.684Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.684 -94.684Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.684 -94.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-792.000 -609.025Yabancı Para Çevrim Farkları926.784 487.227Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-668.500 -490.523Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-61.723 -151.045Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-606.777 -339.478Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)2.202 1.985Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)2.202 1.985Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-1.052.486 -607.714Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.398.040 3.009.025Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.417.268 12.154.984Net Dönem Karı veya Zararı2.217.416 4.237.086Kontrol Gücü Olmayan Paylar210 171TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.253.488 20.784.938TOPLAM KAYNAKLAR55.860.843 51.498.393Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 15.934.802 13.167.448 8.321.285 6.728.931Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı439.992 414.652 226.997 194.972Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler15 439.992 414.652 226.997 194.972TOPLAM HASILAT16.374.794 13.582.100 8.548.282 6.923.903Satışların Maliyeti-11.580.713 -9.437.852 -6.068.236 -4.9 -125.230 -81.694 -68.774 -46.494Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-125.230 -81.694 -68.774 -46.494TOPLAM MALİYETLER-11.705.943 -9.519.546 -6.137.010 -4.950.080TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.354.089 3.729.596 2.253.049 1.825.345FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)314.762 332.958 158.223 148.478BRÜT KAR (ZARAR)4.668.851 4.062.554 2.411.272 1.973.823Genel Yönetim Giderleri-422.970 -354.705 -223.619 -166.419Pazarlama Giderleri-771.988 -676.562 -413.810 -327.865Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 2.196.614 1.123.082 1.441.838 351.188Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -382.895 -213.818 -326.842 -73.829ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.287.612 3.940.551 2.888.839 1.756.898Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13 37.527 119.207 -13.172 38.275Yatırım Faaliyetlerinden Giderler13 -70.251 0 -22.656 0TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-100.362 -221.518 -50.831 -106.751Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar28.645 -3.262 10.906 -14FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.183.171 3.834.978 2.813.086 1.688.408Finansman Gelirleri11 651.803 1.064.852 -721.315 459.517Finansman Giderleri11 -3.509.619 -2.693.637 -1.215.476 -1.060.039SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.325.355 2.206.193 876.295 1.087.886Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-107.900 -479.271 236.247 -234.878Dönem Vergi (Gideri) Geliri-387.313 -358.544 -224.135 -196.996Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri279.413 -120.727 460.382 -37.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.217.455 1.726.922 1.112.542 853.008DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.217.455 1.726.922 1.112.542 853.008Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar39 2.526 15 1.334Ana Ortaklık Payları2.217.416 1.724.396 1.112.527 851.674Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,02000000 0,79000000 0,51000000 0,39000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.904.179 5.896.076Dönem Karı (Zararı)2.217.455 1.726.922Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.217.455 1.726.922Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.615.664 5.197.878Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5-6-7 3.394.808 2.820.878Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5-6 4.035 2.692Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler646.349 490.100Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler233.340 509.179Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.068.342 2.178.661Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-777.875 -1.257.718Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -777.875 -1.257.718Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-28.645 3.262Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler107.900 479.271Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.810 -20.565Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.780 -7.882İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.547.510 -365.967Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-799.152 -841.992Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)161.913 572.661Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-101.159 192.951Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-33.506 59.710Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-202.692 -92.393Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-202.526 -103.388Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.695 96.567Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler69.112 50.290Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.417 48.521Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.797 51.818İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-483.019 -400.712Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14.433 47.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-497.452 -448.709Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.285.609 6.558.833Ödenen Faiz-813.535 -796.961Alınan Faiz728.277 368.884Vergi İadeleri (Ödemeleri)-296.172 -234.680YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.970.856 -2.817.870İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-105.758 -38.950Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri399.619 672.277Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-218.743 -684.814Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri72.309 45.086Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.462.677 -2.773.258Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -2.463.999 -1.391.820Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -1.998.678 -1.381.438Verilen Nakit Avans ve Borçlar450.136 35.465Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar450.136 35.465Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-105.742 -73.676FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.474.976 -2.447.553İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -9.994İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -9.994Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.611.525 18.942.494Kredilerden Nakit Girişleri3.519.368 18.667.494İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri92.157 275.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.411.236 -21.500.448Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.361.236 -21.144.570İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-50.000 -355.878Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-697.564 -705.430Türev Araçlardan Nakit Girişleri605.790 1.836.593Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-698.134 -977.912Ödenen Temettüler-855.310 -32.856Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-30.047 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)458.347 630.653Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi114.254 59.729NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)572.601 690.382DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 11.860.555 10.238.715DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 12.433.156 10.929.097Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Transferler0 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938Transferler389.015 3.848.071 -4.237.086 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 439.557 0 -267.299 89.322 217 -444.772 2.217.416 2.034.441 39 2.034.480Dönem Karı (Zararı)2.217.416 2.217.416 39 2.217.455Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 439.557 -267.299 89.322 217 -444.772 -182.975 -182.975Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları10 19.857 -2.585.787 -2.565.930 -2.565.930Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 3.398.040 0 0 0 13.417.268 2.217.416 0 20.253.278 210 20.253.488http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957746BIST