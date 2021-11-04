***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.646.576 2.937.574 1.429.121 1.210.652DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar51.415 -682.731 234.390 -453.865Yabancı Para Çevrim Farkları755.298 289.979 134.748 148.621Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.157 -10.059 -1.427 -5.363Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-1.157 -10.059 -1.427 -5.363Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)117.818 28.646 6.167 71.431Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)946.204 1.692.873 13.067 966.867Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-828.386 -1.664.227 -6.900 -895.436Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-322.863 -418.607 11.260 -249.005Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-322.863 -418.607 11.260 -249.005Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-414.469 -772.451 141.494 -534.049Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-508.846 -866.624 95.604 -562.394Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri94.377 94.173 45.890 28.345Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-83.212 199.761 -57.852 114.500Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-205.980 -58.183 -24.987 -43.238Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi231 2.213 284 1.180Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi82.894 169.939 -28.297 117.491Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi64.572 92.094 -2.252 54.782Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-24.929 -6.302 -2.600 -15.715DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.415 -682.731 234.390 -453.865TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.697.991 2.254.843 1.663.511 756.787Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar46 2.534 7 8Ana Ortaklık Payları3.697.945 2.252.309 1.663.504 756.779Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.321.786 11.860.555Finansal Yatırımlar972.447 701.973Vadeli Mevduatlar168.559 172.363Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar22 803.888 529.610İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar4.313.409 3.482.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar92.756 16.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.220.653 3.465.797Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar1.870.164 1.886.381Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar377 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar1.869.787 1.886.381Diğer Alacaklar532.004 254.109İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar532.004 254.109Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.056.788 972.052Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları1.056.788 972.052Türev Araçlar19 1.135.085 917.437Stoklar284.364 203.715Peşin Ödenmiş Giderler323.486 211.798İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18.013 37.833İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler305.473 173.965Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar46.210 6.918Diğer Dönen Varlıklar53.087 86.161İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 11.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar53.087 74.641ARA TOPLAM22.908.830 20.583.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.908.830 20.583.372DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar252.373 222.451İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar252.373 222.451Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar116.200 75.717Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar116.200 75.717Diğer Alacaklar132.343 151.249İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar132.343 151.249Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar75.072 128.114Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları75.072 128.114Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 480.456 103.926Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.992 13.675Maddi Duran Varlıklar7 15.984.827 13.902.730Tesis, Makine ve Cihazlar13.126.663 11.832.295Diğer Maddi Duran Varlıklar2.858.164 2.070.435Kullanım Hakkı Varlıkları9 2.310.329 2.380.174Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 13.430.718 12.367.784Şerefiye43.013 40.010Lisanslar4.797.960 4.935.530Bilgisayar Yazılımları5.155.164 4.531.633Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.434.581 2.860.611Peşin Ödenmiş Giderler294.069 702.499İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler323 460İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler293.746 702.039Ertelenmiş Vergi Varlığı1.287.092 836.608Diğer Duran Varlıklar21.948 30.094TOPLAM DURAN VARLIKLAR34.398.419 30.915.021TOPLAM VARLIKLAR57.307.249 51.498.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar20 2.606.898 3.129.709İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 432.359 124.717Banka Kredileri399.058 55.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar33.301 17.949İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 50.866İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.174.539 3.004.992Banka Kredileri1.661.624 2.445.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar512.915 559.224İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.029.579 2.103.028İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları20 3.029.579 2.103.028Banka Kredileri2.527.483 1.692.415İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları502.096 410.613Ticari Borçlar3.317.005 3.705.515İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25.937 36.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.291.068 3.669.246Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar129.159 113.529Diğer Borçlar2.600.330 1.192.870İlişkili Taraflara Diğer Borçlar358.369 4.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.241.961 1.188.784Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler388.050 315.070Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri388.050 315.070Türev Araçlar19 77.131 119.111Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)143.286 116.921İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11.074 11.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)132.212 105.847Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü186.336 134.175Kısa Vadeli Karşılıklar413.014 630.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar296.672 376.655Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar116.342 253.633Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.929 5.046ARA TOPLAM12.892.717 11.565.262TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.892.717 11.565.262UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20 19.168.095 16.353.685İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 41.633 47.628Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar41.633 47.628İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.126.462 16.306.057Banka Kredileri9.109.737 7.930.897Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.568.244 1.474.085İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları8.448.481 6.901.075Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler177.657 164.764Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri177.657 164.764Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10.957 22.180İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.789 11.721İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7.168 10.459Uzun Vadeli Karşılıklar905.982 793.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar443.101 381.923Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar462.881 411.931Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.671.897 1.337.831Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler562.945 475.879TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.497.533 19.148.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER35.390.250 30.713.455ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21.916.782 20.784.767Ödenmiş Sermaye2.200.000 2.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları35.026 35.026Geri Alınmış Paylar (-)-128.057 -147.914Paylara İlişkin Primler (İskontolar)269 269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-94.684 -94.684Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.684 -94.684Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-94.684 -94.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-557.610 -609.025Yabancı Para Çevrim Farkları1.036.545 487.227Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-655.925 -490.523Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-58.156 -151.045Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-597.769 -339.478Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.059 1.985Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.059 1.985Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-939.289 -607.714Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.465.629 3.009.025Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları13.349.679 12.154.984Net Dönem Karı veya Zararı3.646.530 4.237.086Kontrol Gücü Olmayan Paylar217 171TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.916.999 20.784.938TOPLAM KAYNAKLAR57.307.249 51.498.393Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 25.025.345 20.618.275 9.090.543 7.450.827Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı703.682 613.296 263.690 198.644Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler18 703.682 613.296 263.690 198.644TOPLAM HASILAT25.729.027 21.231.571 9.354.233 7.649.471Satışların Maliyeti-17.938.375 -14.644.930 -6.357.662 -5.207.078Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-196.235 -118.368 -71.005 -36.674Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-196.235 -118.368 -71.005 -36.674TOPLAM MALİYETLER-18.134.610 -14.763.298 -6.428.667 -5.243.752TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.086.970 5.973.345 2.732.881 2.243.749FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)507.447 494.928 192.685 161.970BRÜT KAR (ZARAR)7.594.417 6.468.273 2.925.566 2.405.719Genel Yönetim Giderleri-642.232 -538.904 -219.262 -184.199Pazarlama Giderleri-1.201.921 -972.194 -429.933 -295.632Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 2.538.621 2.358.377 342.007 1.235.295Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -484.791 -236.506 -101.896 -22.688ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.804.094 7.079.046 2.516.482 3.138.495Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 61.472 163.329 23.945 44.122Yatırım Faaliyetlerinden Giderler16 -72.102 -1.387 -1.851 -1.387TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-164.499 -270.067 -64.137 -48.549Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar26.512 -8.586 -2.133 -5.324FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.655.477 6.962.335 2.472.306 3.127.357Finansman Gelirleri14 481.492 2.275.047 -170.311 1.210.195Finansman Giderleri14 -3.980.881 -5.465.053 -471.262 -2.771.416SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.156.088 3.772.329 1.830.733 1.566.136Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-509.512 -834.755 -401.612 -355.484Dönem Vergi (Gideri) Geliri-574.892 -588.504 -187.579 -229.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri65.380 -246.251 -214.033 -125.524SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.646.576 2.937.574 1.429.121 1.210.652DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)3.646.576 2.937.574 1.429.121 1.210.652Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar46 2.534 7 8Ana Ortaklık Payları3.646.530 2.935.040 1.429.114 1.210.644Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,67000000 1,34000000 0,65000000 0,55000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.220.148 10.718.464Dönem Karı (Zararı)3.646.576 2.937.574Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.646.576 2.937.574Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.293.988 8.928.681Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8-9 5.212.215 4.337.227Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7-8 4.227 2.931Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler574.990 707.097Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler477.037 655.912Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.272.843 4.890.777Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-686.261 -2.463.564Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -686.261 -2.463.564Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-26.512 8.586Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler509.512 834.755Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.436 -33.856Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.387Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-14.627 -12.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.059.852 -129.534Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-983.042 -676.283Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-29.452 471.372Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-129.096 301.812Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-32.757 18.908Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-80.649 -105.898Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-152.607 -121.919Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-732.542 304.792Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler85.873 16.998Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler577.238 76.782Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15.142 76.616İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-597.960 -492.714Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18.634 25.570Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-616.594 -518.284Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.880.712 11.736.721Ödenen Faiz-995.031 -1.125.966Alınan Faiz896.490 543.624Vergi İadeleri (Ödemeleri)-562.023 -435.915YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.383.801 -4.963.465Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -86.703 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 1.229İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-350.018 -76.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri265.765 674.529Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-502.446 -736.438Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri96.521 77.422Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.285.447 -4.791.949Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -3.415.149 -2.561.096Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.870.298 -2.230.853Verilen Nakit Avans ve Borçlar449.972 18.698Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar449.972 18.698Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28.555 -130.956FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.548.183 -2.722.558İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -9.994İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -9.994Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.690.110 21.035.497Kredilerden Nakit Girişleri6.597.953 20.760.497İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri92.157 275.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.300.803 -23.877.231Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.158.646 -23.521.353İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-142.157 -355.878Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.089.265 -1.093.748Türev Araçlardan Nakit Girişleri647.886 2.581.560Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-740.209 -1.321.835Ödenen Temettüler-1.723.858 -32.856Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-32.044 -3.951YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)288.164 3.032.441Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi168.744 252.771NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)456.908 3.285.212DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.860.555 10.238.715DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.317.463 13.523.927Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Transferler114.673 3.131.814 -3.246.487 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 231.796 0 -326.513 0 22.344 0 -7.846 0 0 -602.512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.935.040 0 2.252.309 2.534 2.254.843Dönem Karı (Zararı)2.935.040 2.935.040 2.534 2.937.574Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 231.796 -326.513 22.344 -7.846 -602.512 -682.731 0 -682.731Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0 0 -32.856 -32.856Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.994 -9.994 -9.994Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 -5.962 -5.962Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 1.036.545 0 -597.769 0 -58.156 0 1.059 0 0 -939.289 0 0 0 0 0 3.465.629 0 0 0 13.349.679 3.646.530 0 21.916.782 217 21.916.999http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974924BIST