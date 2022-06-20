***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden, borçlanma aracı ihraç belgesi onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün (20.06.2022) başvurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038344BIST