***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.09.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.10.2020Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -Nak 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TCELL, TRATCELL91M1 Peşin 0,3689190 36,8919 15 0,3135811 31,35811Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 30.11.2020 30.11.2020 02.12.2020 01.12.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TCELL, TRATCELL91M1 0 0Ek AçıklamalarNot: Bildirim formunda küsuratlar teknik olarak tam ifade edilememiş olup, kar payı dağıtımında 1 TL nominal değerindeki beher pay için brüt 0,3689190 TL (net 0,3135812 TL)'dir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Annex.pdfEK: 2 Ekler.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.200.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.667.763.533Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.032.118.132 2.693.985.3994. Vergiler ( - ) 785.630.658 05. Net Dönem Kârı 3.246.487.474 2.693.985.3996. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.246.487.474 2.693.985.399Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 3.246.487.474 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.246.487.474 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 649.297.495 0* Nakit 649.297.495 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 162.324.374 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 70.162.187 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 2.364.703.419 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 811.621.869Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 689.878.588 0 25 0,3135812 31,35812TOPLAM 689.878.588 0 25 0,3135812 31,35812Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Dağıtım esnasında 2019 SPK dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 2.364.703.419 TL SPK kayıtlarında geçmiş yıl karı olarak bırakılmaktadır.(**) 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan kardan nakit olarak dağıtılacak toplam brüt 811.621.869 TL'nin tamamı yasal kayıtlarda 2019 karından dağıtılmaktadır.(***) Geri alınan paylara ilişkin kar payı yasal kayıtlarda serbest yedeklerde muhasebeleşmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882829BIST