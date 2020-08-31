***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.08.2020 08:31
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.08.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871703
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
0
En Düşük
0
18:057,3450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0115
|Açılış
|: 7,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3537
En Düşük
7,2953
18:058,7400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7666
En Düşük
8,6730
18:05464,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 464,01
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|73,30
|4.770.795
|% 3,33
|
|GUSGR
|6,45
|505.739.879
|% 0,00
|
|KFEIN
|16,19
|38.241.740
|% 0,00
|
|FADE
|5,13
|4.148.947
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,45
|505.739.879
|% 0,00
|
|KFEIN
|16,19
|38.241.740
|% 0,00
|
|FADE
|5,13
|4.148.947
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,20
|58.723.249
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 0,00
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 0,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% 0,00
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3356
|7,3450
|% 0,16
|
|Euro
|8,7307
|8,7400
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7514
|9,8003
|% -0,11
|
|Frank
|8,0839
|8,1326
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|-1,12
|
|Altın Gr.
|464
|464
|0,69
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.120
|10,00
|
|Tam
|3.062
|3.139
|45,82
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|22,16
|
|Çeyrek
|742
|759
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|27,82
|27,86
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,12
|
|B. Petrol
|46,09
|46,09
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem