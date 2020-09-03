***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.09.2020 09:39
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi ve SPK Başvurusu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kayıtlı sermaye tavanı son geçerlililik tarihi güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.08.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873055
BIST
12:271.083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.081
12:277,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0532
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4386
En Düşük
7,3591
12:278,8048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0509
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8068
En Düşük
8,7171
12:27462,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,46
|Açılış
|: 462,68
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
463,74
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler12:25
|HATEK
|11,77
|10.413.606
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|21.424.107
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.007.492
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.181.676
|% 10,00
|
|FENER
|34,12
|222.524.589
|% 9,99
|
|KENT
|458,50
|1.214.567
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|451.134
|% -9,97
|
|AKMGY
|39,64
|5.555.034
|% -6,20
|
|NIBAS
|15,50
|470.746
|% -5,26
|
|ULAS
|2,60
|2.645.836
|% -5,11
|
|ASELS
|16,94
|629.008.744
|% 2,05
|
|GSRAY
|3,75
|449.895.121
|% 7,76
|
|TSPOR
|5,92
|389.363.180
|% 7,05
|
|BJKAS
|3,65
|365.509.777
|% 7,04
|
|GARAN
|6,79
|326.683.444
|% -0,88
|
|GSRAY
|3,73
|454.130.947
|% 7,18
|
|BJKAS
|3,63
|367.635.266
|% 6,45
|
|TSPOR
|5,89
|392.003.256
|% 6,51
|
|IHLAS
|0,85
|57.374.486
|% -3,41
|
|KRDMD
|2,91
|179.097.332
|% -1,02
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4305
|7,4362
|% 0,72
|
|Euro
|8,7991
|8,8083
|% 0,62
|
|Sterlin
|9,8573
|9,9068
|% 0,31
|
|Frank
|8,1298
|8,1788
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,71
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,43
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|6,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|5,94
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|2,87
|
|Çeyrek
|742
|759
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,17
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|-0,74
|