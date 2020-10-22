***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.10.2020 20:10
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.08.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.10.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 21.10.2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883149
BIST
18:051.198
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -13,19
|Açılış
|: 1.214
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|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
18:057,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1266
|Açılış
|: 7,9250
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|Önceki Kapanış
|: 7,8460
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7,9799
En Düşük
7,7810
18:059,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1263
|Açılış
|: 9,3550
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|Önceki Kapanış
|: 9,2850
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9,4453
En Düşük
9,2087
18:05486,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,61
|Açılış
|: 486,10
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|10,45
|331.627.493
|% 10,00
|
|KONYA
|756,80
|236.578.620
|% 10,00
|
|ARMDA
|61,05
|15.373.303
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.954.542
|% 10,00
|
|KARTN
|1.125,70
|1.383.485
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,95
|67.434.191
|% -10,00
|
|MERKO
|15,75
|52.635.849
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|3.602.146
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|125.108.460
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|28.475.390
|% -9,96
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|SISE
|6,84
|1.040.285.267
|% -1,72
|
|ASELS
|18,34
|969.531.281
|% 1,49
|
|AKBNK
|5,12
|911.277.092
|% -5,19
|
|TSKB
|1,73
|3.132.402.598
|% 2,37
|
|GARAN
|7,10
|3.451.349.697
|% -5,71
|
|SKBNK
|1,99
|776.631.920
|% 1,02
|
|YKBNK
|2,25
|782.321.713
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,90
|439.848.899
|% -1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9327
|7,9385
|% 1,61
|
|Euro
|9,3820
|9,3918
|% 1,38
|
|Sterlin
|10,3548
|10,4067
|% 1,12
|
|Frank
|8,7117
|8,7642
|% 1,36
|
|Riyal
|2,1093
|2,1199
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-20,65
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,13
|
|Cumhuriyet
|3.207
|3.256
|-5,00
|
|Tam
|3.184
|3.264
|-14,37
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-6,95
|
|Çeyrek
|772
|789
|-3,48
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,70
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,00
|
|B. Petrol
|42,41
|42,41
|0,70
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Seans Raporu
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