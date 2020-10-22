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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.10.2020 20:10
GÜNCEL HABERLER



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.08.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 28.08.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 02.09.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.10.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 21.10.2020





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883149


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