***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating ("JCR-ER"), Turkcell'in uzun vadeli ulusal notunu en yüksek seviye olan "AAA (Trk)" olarak korumuştur.JCR-ER, kendi iç düzenlemeleri gereği, 31 Mayıs 2021 tarihinde açıkladığı Türkiye değerlendirmesini Şirketimizin notuna da yansıtmış ve "BBB-" olan uzun vadeli yabancı para notunu "BB" olarak revize etmiştir. Her iki nota ilişkin görünümler "durağan" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033664BIST